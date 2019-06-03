Sağlıklı cinsel birliktelikte ideal süre ne olmalı?

Toplumda cinsel ilişki ne kadar uzun sürerse erkeğin o kadar başarılı olduğuna dair düşünce vardır. Ama ilişkinin uzun sürmesi sağlıklı ve iyi bir cinsel yaşamın göstergesi değildir.

Operatör Dr. Ülküsan Özer, cinsel ilişkiye dair soruları yanıtlıyor.

''Önemli adım kişinin problemini kabul etmesidir''



“Erkeklerde Cinsel fonksiyon bozuklukları; sertleşme sorunu, erken boşalma, kısırlık, cinsel isteksizlik gibi geniş bir yelpazede seyreder. Sertleşme ve erken boşalma problemleri şikayetlerin özellikle büyük bir bölümünü oluşturuyor. Tedavideki en önemli adım kişinin bu konuda bir sorunu olduğunu kabul etmesi ve her sağlık şikayetinde yapılması gerektiği gibi bu konudaki rahatsızlıklarında da uzman bir Üroloji hekimine başvurmasıdır. Hekimin yapacağı tetkikler ve değerlendirmeler sonucunda uygun bir tedavi planı çizilecektir…



''Çiftler cinsel problemlerini paylaşmalI''

Cinsel fonksiyon bozuklukları kadın – erkek ilişkilerinde, erkeği olumsuz etkilediği kadar kadını da etkiliyor. Göz ardı edilemez bir gerçek var ki; çiftler arasındaki cinsel sorunlar, günümüzde en önemli ayrılma sebepleri arasında yer alıyor. Erkeğin cinsel mutluluğu, partnerinin cinsel mutluluğu ile paraleldir. Çiftler bir sorun yaşadıklarında birbirleriyle bunu paylaşmaktan kaçınıyor. Birçok erkek bu konuda şikayetleri olsa da eşleri ile konuşup dile getirmeyi bırakın bunu kendileri bile kabullenmekte zorluk çekiyor, ilgili bir uzman doktora başvurmuyorlar ya da tedaviyi kabul etseler bile eşlerinden gizlemeyi tercih ediyorlar. Oysaki erkeğin cinselliği kadının tatmininden ayrı olarak ele alınamaz. Dolayısıyla bu konuda hastalara mutlaka uzman bir doktora başvurmalarını ve görüşmeye partnerleriyle birlikte gitmelerini öneriyorum.



Cinsel birliktelikte ideal süre ne olmalı?

Bana en çok yöneltilen sorulardan biri de ideal ilişki süresinin uzunluğu konusunda. Toplumda cinsel ilişkinin ne kadar uzun sürerse o kadar başarılı olduğuna dair bir kanaat var. Oysa ideal ilişki süresi çiftlerin tatmin süresiyle paraleldir. Erkeğin cinsel birlikteliği uzatması kadının daha fazla tatmin olduğu anlamına gelmez. Dolayısıyla cinsel ilişkinin süresi ile ilgili bir zaman dilimi vermek çok da doğru değildir. Her çift arasında ideal süre farklılaşabilir. Önemli olan çiftlerin birbirlerini tanımasıdır bu da beklenti ve taleplerin paylaşılması ile söz konusu olur.”