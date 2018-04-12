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Sağlıklı yaşlanma ile yaşam kalitesi artar

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LAÜ’de yoğun katılımlı “Ulusal Yaşlılık Sempozyumu” gerçekleşti
Sağlıklı yaşlanma ile yaşam kalitesi artar

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından “Ulusal Yaşlılık Sempozyumu” düzenlendi. LAÜ Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleşensempozyumda, açılış konuşmasını LAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ruhi Selçuk Tabak ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu MüdürüYrd. Doç. Dr. Besim Özyel yaptı.

Tabak: Sağlık hizmetleri yaşlı nüfusa en iyi şekilde sunulması gerekir
Tabak, 7-13 Nisan’ın Dünya Sağlık Haftası olduğunu ve 7 Nisan Dünya Sağlık Günü için Dünya Sağlık Örgütü’nün konu olarak ‘Evrensel Sağlık’ konusunu belirlediğini ifade ederek, “Bu çerçevede de arkadaşlarımız bugün toplandığımız etkinliği düzenledi, onlara ve burada olduğunuz için sizlere içtenlikle teşekkür ediyorum” dedi.Sağlık hizmetlerininyaşlı nüfusaen iyi şekilde sunulması gerektiğini söyleyen Tabak, “Yaşlılık engellilikle birlikte geliyor, organlarımız yaşlandığı için birçok konuda eksiklikler ortaya çıkıyor. Herşeyden önce hepimizin engelli ve yaşlı adayı olduğumuzu da düşünerek, bunu empati ile anlayıp bilinçli beslenipgerekli uygulamalarla vücudumuzu desteklemenin yollarını aramak zorundayız” dedi.

Özyel: Dünyada yaşlı popülasyonu arttıkça yaşlı bireylerin uzun dönem bakım ihtiyacı da artmaktadır
Dünya genelinde yaşlı popülasyonun hızlı bir şekilde arttığını ve dünyada yaşlı popülasyonu arttıkça yaşlı bireylerin uzun dönem bakım ihtiyacının da artmakta olduğunu belirtenÖzyel,  “Bununla birlikte daha iyi eğitim almış ve daha  işgücü ihtiyacı ile birlikte yaşlı dostu bir çevre yaratmak ihtiyacını da ortaya çıkarmıştır” dedi. Bu değişen demografik yapıya adapte olarak sağlıklı yaşamak ile ilgili yatırımda bulunan toplumların daha uzun ve sağlıklı hayat yaşayacaklarını ifade eden Özyel, “Dolayısıyla Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak bugünkü sempozyumu düzenlerken sağlıklı yaşlanma ile yaşam kalitesinin arttırılmasına dikkat çekmek ve artan yaşam süresi ile birlikte yaşlılıkta ortaya çıkan sağlık ve bakım sorunlarının nasıl çözümleneceğine yönelik konuların tartışılması ve bu multidisipliner katılımla  tüm disiplinlerde farkındalık yaratılması hedeflenmiştir. Bu katılımları ve koyacakları katkıları için tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.
Sempozyumun, “Yaşlanmaya Disiplinler Arası Yaklaşım”olarak belirlenensabahki oturumda birinci oturumun başkanlığını Prof. Dr. Ruhi Selçuk Tabak yürüttü. Prof. Dr. Ataç Sönmez “Yaşlanma Fizyolojisi”, Yrd. Doç. Dr. Besim Özyel “Hücre Yaşlanması” ve Prof. Dr. Cahide Yağmur “Sağlıklı Yaşlanmada Beslenme ve  Aktif Yaşamın Önemi” konularında sunum yaptılar. İkinci oturumun başkanlığı ise Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu tarafından yürütüldü. Doç. Dr. Murat Varlı “Yaşlı Bireyin Değerlendirilmesi ‘Çok Yönlü Geriatrik Yaklaşım’, Uzm. Odyolog Hatice Eğitmen “Yaşa Bağlı İşitme Kaybı” ve Yrd. Doç. Dr. Güley Abatay “Yaşlılıkta Ruh Sağlığı” konularında katılımcılara detaylı bilgiler aktardılar. “Yaşlılıkta Bakım Sorunları ve Çözüm Önerileri” olarak belirlenen öğleden sonraki oturumda ise birinci oturumun başkanlığını Prof. Dr. Nevin Aktaş yürüttü. Doç. Dr. Emine Akal Yıldız “Yaşlılıkta Sağlık Sorunlarında Tıbbi Beslenme Tedavisi” ve Prof. Dr. Nuray Kırdı “Yaşlılıkta Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yaklaşımları”konularında sunum gerçekleştirdiler. İkinci oturumun başkanlığını ise Prof. Dr. Deniz Şelimen yürüttü. Prof. Dr. Nuran Akdemir “Hemşirelik Bakış Açısıyla Yaşlılığa Yaklaşım”, Uzm. Hemşire Enver Bozkurt “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Yaşlılık”, Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu “Gerontolojik Sosyal Hizmet”, Mimar Çiğdem Nailer “İleri Yaş Sosyal ve Fonksiyonel Yaşam Alanı Düzenlemeleri” veProf. Dr. Ruhi Selçuk Tabak “İleri Yaş Sağlık Turizmi” konularında katılımcılara detaylı bilgiler aktardılar.

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