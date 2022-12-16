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Sahibi Olmadığı Evi Birilerine Sattı!

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Kendisine ait olamayan evi sattığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı A.İ 4 gün daha tutuklu kalacak.
Sahibi Olmadığı Evi Birilerine Sattı!

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Mustafa Mahan, olguları aktardı.

Polis, Sahtekarlıkla Para Temini suçuyla methaldar olduğunu belirtti.

Polis, huzurda bulunan zanlı A.İ'nin 2022 Ekim ayı içerisinde dolandırma niyeti ile öncesinde de tanıdığı olan Lefkoşa'da sakin Ali Kansu' nun adına kayıtlı olan K.Kaymaklı adresinde yer alan konutu 130.000 TL nakit para karşılığında ve yine şuan kimin olduğu konusunda bir tespit olmayan başka bir evi 50.000 nakit parayı kaparo olarak Lefkoşa'da sakin İzzettin Akgöz' e sözlü olarak alıp, adı edilene söz konusu evleri satıp sahtekarlıkla kredi temin ettiğini belirtti.

Polis, olayın hemen akabinde zanlının yurt dışına çıkış yaptığını söyledi.

Polis, zanlı 14.12.2022 tarihinde KKTC 'ye giriş yaparken aleyhindeki derdest müzekkeresi ışığında tutuklandığını belirtti.

Polis, bu mesele ile ilgili olarak yaklaşık 2 aylık bir sürede tahkikat yürütüldüğünü, alınan tanık ifadelerinde zanlının tek başına hareket etmediği ve söz konusu evde kiracı olarak bulunup, tahliye konusunda ev sahibinin aleyhinde bir hukuk mücadelesi başlatmış olduğu C.A' nın da bu suça methaldar olduğu konusunda da ayrı bir tahkikat başlatıldığını ve zanlının polise C.A ile telefon yazışmalarını polise verip, yardımcı olduğunu anlattı.

Polis, ayrıca bir kişinin daha polise gelip, şikayetçi olduğunu belirtti. Polis, zanlının söz konusu parayı ne yaptığı konusunda araştırmanın devam etmekle birlikte alınması gereken tanık ifadeleri mevcut olup zanlının bu safhada serbest kalması halinde tanıklara ulaşabileceğinden ötürü ve tahkikatın salimiyetine etki edeceğinden aleyhinde 4 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 4 gün süre ile polis hücrelerinde tutuklu kalmasına emir verdi.

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