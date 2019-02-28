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Sanat dünyası şokta!

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CSI Miami dizisiyle ünlenen ABD'li oyuncu Lisa Sheridan, 44 yaşında hayatını kaybetti. Sheridan'ın pazartesi günü evindeyken hayatını kaybettiği duyuruldu.
Sanat dünyası şokta!

SI Miami dizisiyle yıldızı parlayan Lisa Sheridan ABD'nin New Orleans kentindeki evinde ölü olarak bulundu. Lisa Sheridan 44 yaşındaydı.

Sheridan'ın ölüm haberini menajeri Mitch Clem doğruladı. 

Clem yaptığı açıklamada, “Hepimiz Lisa'yı çok sevdik ve onu kaybettiğimiz için yıkıldık. Pazartesi sabahı New Orleans'taki evinde hayatını kaybetti. Ölüm sebebinin berlilenmesi için uzmanların rapor hazırlamasını bekliyoruz" dedi.

Clem ayrıca, Sheridan'ın intihar ettiği şeklindeki haberleri yalanlayarak, ailesinin ölümün intihar kaynaklı olmadığını söylediğini de belirtti.

Ünlü oyuncu son olarak Halt and Catch Fire adlı dizide rol almıştı.

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