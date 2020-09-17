İstanbul'un Tuzla ilçesinde bir kişiyi darp eden şarkıcı Halil Sezai, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Sezai, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda savcıya ifade verdi. Sağ elinin sargılı olduğu görülen şarkıcı "Silahla kasten yaralama" ve "Silahla tehdit" suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Tuzla'da 15 Eylül'de Halil Sezai, 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i darp ettiği görüntüler ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınmış ve emniyette ifade vermesinin ardından serbest bırakılmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı darp olayıyla ilgili soruşturmayı genişletmesinin ardından Sezai'iyi savcılık ifadesinin alınmasının için adliyeye çağırmıştı.

Sezai olayın ardından yaptığı açıklamada Meriç'ten özür dilemişti.

AKP Sözcüsü Çelik: Alçakça bir davranış

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Sezai ile ilgili olarak, "Bu azgın ve ahlaksız şiddeti uygulayanın insanlığından bahsedilemez ki sanatçılığından bahsedilsin" dedi.AKP'li Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Halil Sezai'nin yaşlı bir kişiye uyguladığı şiddetin her sağlıklı insanın vicdanen reddedeceği alçakça bir davranış olduğunu bildirdi.