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Şehir Plancıları Odası: Bafra'da doğa tahribatı var!

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"Bir diğer peşkeş ve doğa tahribatı ise Bafra'da yaşanıyor ."
Şehir Plancıları Odası: Bafra'da doğa tahribatı var!

İşte açıklama;

TÜM KAMUOYUNUN DİKKATİNE

Girne'deki kamu arazisinin bir kooperatife konut yapımı için verilmesi ve bunun sonucunda ortaya çıkan çevre talanı hepimizin malumu oldu. Mahkeme tarafından verilen ara emri ve sonrasında hükümet tarafından iptal edilen bakanlar kurulu kararları olaya az da olsa su serpti.

Bir diğer peşkeş ve doğa tahribatı ise Bafra'da yaşanıyor .

Resimlerde görülen alan;

-Bafra Oteller bölgesinde

-Yürürlükteki Emirnamede Zeytin ve Harup Alanı

-Mülkiyeti, ORMAN ARAZİSİ

-Orman Dairesi tarafından özel şirketlere Güneş Paneli kurulumu için kiralanmış.

-Yapılan işlemler yürülükteki Emirnameye aykırı, Planlama Onayı YOK, İnşaat Ruhsatı YOK! (eğer sessiz bir şekilde verilmiş ise de mevzuata aykırı olduğu için ayrıca suç teşkil etmekte)

Saygılarımız ile,

Şehir Plancıları Odası

Yönetim Kurulu

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