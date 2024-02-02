Şenkul: Girne ve Kervansaray bölgelerinde otopark eksikliğini gidermek için çalışmalara başladık

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne merkez ve Kervansaray bölgelerinde otopark eksikliği sorununu gidermek için çalışmalara başladıklarını açıkladı.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Girne merkez ve Kervansaray bölgelerinde yaşanan otopark sorunu için çalışmalara başlandığını duyurdu.

Şenkul, projelerin iki tanesinin öz kaynaklardan, diğer ikisinin ise kamu özel ortaklıkları ile hayata geçeceğini açıkladı.

Şenkul’un açıklamasının tamamı şu şekilde: “Girne merkez ve Kervansaray bölgelerinde var olan oto park sorunu için katlı otopark çalışmalarımız olduğunu daha önce yazmıştım.

Şuan için Yeni Liman, Açık pazar ve Kervansaray bölgelerine toplam kapasitesi 1200’ün üzerinde olan 3 adet katlı otopark, Girne çarşısında ise zeminde yaklaşık 110 araçlık otopark için çalışmalara başladık.

Bu projelerin 2 tanesi öz kaynak diğer ikisi ise kamu özel ortaklıkları ile hayata geçecektir.

Kentimizin sorunlarını tek tek çözeceğiz”