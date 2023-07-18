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“Şenkul sözünü tutmadı; sermaye halkın hakkını gasp etmeye devam ediyor”

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“Kaya Palazzo Otel bir kişiyi kıyıdan kovma cüreti gösterdi”
“Şenkul sözünü tutmadı; sermaye halkın hakkını gasp etmeye devam ediyor”

Sivil örgütlenme Beleşe Deniz-Plajlar Halkındır Hareketi, Girne Kaya Palazzo Otel‘in, kamuya ait olan plajdan yurttaşı kovma cürreti gösterdiğini söyleyerek, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul‘la konuya ilişkin yaptıkları görüşmeyi hatırlattı ve Şenkul’un o görüşmede verdiği sözünü tutmasını istedi

“Kaya Palazzo Otel bir kişiyi kıyıdan kovma cüreti gösterdi”

Yazılı açıklama yapan örgüt, son yirmi yıldır artarak devam eden “halkın plajlara erişim” sorununun, idarede bulunan belediye ve hükümetlerin sermayeden yana tercihleri nedeniyle bitmek bilmediğini söyleyerek, sermaye kesimlerinin kamuya ait olan plajları keyfi biçimde düzenlemekten geri durmazken; kontrol ve denetim yapabilme hakkına sahip olup, yaptırım uygulama hakkı olan belediyelerin ne bu duruma engel koyduğunu ne de halkın denize erişim hakkını gasp eden otel sermayesine söz söyleyebildiğini belirtti.

Örgüt açıklamasında, “Artarak devam tüm bu sorunlara geçtiğimiz günlerde bir yenisi daha eklendi. Kaya Palazzo Otel bir kişiyi kıyıdan kovma cüreti gösterdi. Evet yanlış okumadınız; Otel sermayesi o kadar pervasızlaştı ki; kamu malı, yani kişiye ait olan yerden o kişiyi kovma cüretini kendinde buldu. Yaşanan bu aymazlığa ilişkin halkın kıyıya erişimini denetlemek ile yetkili ve yükümlü olan Girne Belediyesi’ni derhal göreve davet ediyoruz” dedi.

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