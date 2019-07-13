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Sennaroğlu:Barış’la birlikteyiz

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Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, dün Kaplıca’da yaşanan faciada ailesini kaybeden 12 yaşındaki Barış Katırcı’nın iyi durumda olduğunu ve hastanede birlikte olduklarını kaydetti.
Sennaroğlu:Barış’la birlikteyiz

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, dün Kaplıca’da yaşanan faciada ailesini kaybeden 12 yaşındaki Barış Katırcı’nın iyi durumda olduğunu ve hastanede birlikte olduklarını kaydetti.

Sennaroğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada “Barışımızla beraberiz.. Lütfen doktorların isteği ziyaret gerçekleşmemesi. Durumu Allah’a şükür iyi..” dedi.

Barış Katırcı’nın, Mağusa Devlet Hastanesi’nde tedavisi sürüyor.

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