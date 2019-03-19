  • BIST 105.449
  • Altın 230,581
  • Dolar 5,4780
  • Euro 6,2152
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Sevgül Uludağ’ın Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmesi Rum gazetelerinde

» »
Kıbrıs'ta kayıpların bulunmasıyla ilgili çalışmalarıyla tanınan araştırmacı gazeteci Sevgül Uludağ’ın Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesi bugünkü Rum gazetelerine de haber oldu.
Sevgül Uludağ’ın Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmesi Rum gazetelerinde

Politis gazetesi habere “Sevgül Uludağ Nobel Barış Ödülü Adayı- Kayıpların Bulunmasına İlişkin Araştırmalara Liderlik Eden Politis’in Ortak Çalışanı Kıbrıslı Türk Gazeteci- Kıbrıslı Türk Gazeteci Hem Yeni Düzen Gazetesiyle Hem de Politis’le İşbirliği Yapıyor” başlıklarıyla yer verdi.

Haber, Alithia’da “Sevgül Akademisyen Anna Agathangelu Tarafından Nobel Barış Ödülü İçin Öneriliyor”, Fileleftheros’ta “Sevgül Uludağ Nobel Barış Ödülü Adayı”, Haravgi’de ise “Sevgül Uludağ Nobel Barış Ödülü Adayı” başlıklarıyla yer buldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fotiu AB Diaspora Bakanları Gayrı Resmî Konseyi’ne katıldı19 Mart 2019 Salı 16:50
  • “Kıbrıs Dosyası’nın” beşinci ve altıncı cildi de Rum meclisinin web sayfasında19 Mart 2019 Salı 16:48
  • AKEL Derinya barikatını ziyaret etti19 Mart 2019 Salı 16:24
  • Elam-Sizopulos “asker kaçaklığı ve 1974’te nerdeydin” polemiği19 Mart 2019 Salı 16:20
  • Baf’taki Türk mallarına “devlet” müsamahası ile yasadışı taşocağı izni19 Mart 2019 Salı 16:01
  • 100 kilodan fazla hintkeneviri ele geçirildi19 Mart 2019 Salı 12:02
  • “Kanser benden boşandı”18 Mart 2019 Pazartesi 16:11
  • “Mesarya’yı deldiler, Trodos’u buldular”18 Mart 2019 Pazartesi 15:58
  • Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının sadece siyasi eşitlik konularına odaklanmasının özellikle cesaret verici değil18 Mart 2019 Pazartesi 13:29
  • RMMO için yeni silahlar alıyorlar17 Mart 2019 Pazar 11:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti