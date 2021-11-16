Sevim İşcan hayatını kaybetti

Lefkoşa'nın sevilen isimlerinden Sevim Esat İşcan bugün hayatını kaybetti.
Sevim Esat İşcan'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu.
İşcan'ın cenazesi yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.
Lefkoşa'nın sevilen isimlerinden Sevim Esat İşcan bugün hayatını kaybetti.
Sevim Esat İşcan'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu.
İşcan'ın cenazesi yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.
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