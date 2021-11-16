  • BIST 1.690,640
  • Altın 615,63
  • Dolar 10,2081
  • Euro 11,6089
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

Sevim İşcan hayatını kaybetti

» »
Lefkoşa'nın  sevilen isimlerinden Sevim Esat İşcan bugün hayatını kaybetti. 
Sevim İşcan hayatını kaybetti

Lefkoşa'nın  sevilen isimlerinden Sevim Esat İşcan bugün hayatını kaybetti. 

Sevim Esat İşcan'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu.

 İşcan'ın cenazesi yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lefkoşa’da Yarın Geniş Bir Bölgeye 8 Saat Süreyle Elektrik Verilemeyecek13 Kasım 2021 Cumartesi 16:58
  • Yüzlerce kişi İnönü Meydanı'na yürüyor...BMBP eylemi gerçekleşiyor...13 Kasım 2021 Cumartesi 16:02
  • Monaf Alhakım evinde ölü bulundu10 Kasım 2021 Çarşamba 11:22
  • Fuar Kavşağı Düzenleme Projesi İçin İhale Açıldı09 Kasım 2021 Salı 15:17
  • Kuyuya düşen köpek kurtarıldı07 Kasım 2021 Pazar 18:17
  • Kıbrıs'ta 6 Kasım, Cumartesi 11.00’de Ledra Sokak’ta İklim eylemi yapılıyor!05 Kasım 2021 Cuma 12:09
  • Lefkoşa'da hırsızlık02 Kasım 2021 Salı 15:30
  • Lefkoşa'da Cumhuriyet Yürüyüşü Ve Bando Konseri29 Ekim 2021 Cuma 16:29
  • PGM'den Yol Kapama Uyarısı...28 Ekim 2021 Perşembe 14:31
  • LTB Atıl Durumdaki Yeşil Alanı Parka Dönüştürdü26 Ekim 2021 Salı 16:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti