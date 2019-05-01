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'Silahınızı geri getirin' kampanyasında füze teslim etti

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Meksika’da bir kadın ‘silahlarınızı geri getirin’ kampanyası çerçevesinde alışılmışın dışına çıkarak bir füze teslim etti. Emniyet görevlileri şaşkına dönerken, kadına sadece 800 pesoluk (250 TL) bir ödeme yapıldı.
'Silahınızı geri getirin' kampanyasında füze teslim etti

Meksika’da bir kadın ‘silahlarınızı geri getirin’ kampanyası çerçevesinde alışılmışın dışına çıkarak bir füze teslim etti. Emniyet görevlileri şaşkına dönerken, kadına sadece 800 pesoluk (250 TL) bir ödeme yapıldı.

ABD sınırındaki Ciudad Juarez şehrinde yaşayan ve adı açıklanmayan kadın, geçen hafta yerel güvenlik görevlilerini arayarak silahsızlanma programına katılmak istediğini ancak füzeyi tek başına getiremeyeceğini söyledi ve yardım istedi.

​EVİNDE BULDUĞUNU SÖYLEDİ

Füzeyi ‘evinde bulduğunu’ söyleyen kadın ilk başta ne yapacağını bilememiş. Ancak bir adamın silahını teslim etmesi karşılığında 4000 peso (yaklaşık 1200 TL) aldığını duyunca o da polise gitmeye karar vermiş. Ancak kadına füzesi karşılığında sadece 800 peso (yaklaşık 250 TL) ödeme yapılmış.

 

Füzenin ABD yapımı olduğu belirtildi. Savaş başlığı çıkartılan ve tehlikesiz hale getirilen füze, Meksika Ulusal Güvenlik Sekreterliği ofisinde tutuluyor.

EN TEHLİKELİ ŞEHİRLER ARASINDA

Dünyanın en tehlikeli şehirleri arasında gösterilen Ciudad Juarez’deki suç oranını düşürmek isteyen emniyet güçleri silahsızlanma programını geçen hafta başlattı. Silahların ‘sorgusuz sualsiz’ teslim alınacağını duyuran emniyet, buna karşılık 2000 ile 7000 peso arasında değişen bir ödül de vaat etti.

Geçen sene de benzer bir program çerçevesinde 170 silah teslim alınmıştı.

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