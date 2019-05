'Silahınızı geri getirin' kampanyasında füze teslim etti

Meksika’da bir kadın ‘silahlarınızı geri getirin’ kampanyası çerçevesinde alışılmışın dışına çıkarak bir füze teslim etti. Emniyet görevlileri şaşkına dönerken, kadına sadece 800 pesoluk (250 TL) bir ödeme yapıldı.

ABD sınırındaki Ciudad Juarez şehrinde yaşayan ve adı açıklanmayan kadın, geçen hafta yerel güvenlik görevlilerini arayarak silahsızlanma programına katılmak istediğini ancak füzeyi tek başına getiremeyeceğini söyledi ve yardım istedi.

