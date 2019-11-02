Şilluris ve heyeti Çin’e gidiyor

Fileleftheros’a göre Çin ziyaretinde Şilluris’e Nikos Tornaridis, Yorgos T. Yeorgiu, Hristakis Covanis, Yeorgios Prokopiu, İlias Mirianthus ve Mihalis Yorgallas isimli milletvekilleri eşlik edecek. Rum Yatırım Geliştirme Ajansı (CİPA) Yönetim Kurulu üyesi Nikolas Theoharidis ve bir grup Rum yatırımcının da yer alacağı heyet; Pekin, Şangay, Senten ve Guangtzhou’da çeşitli temas ve incelemelerde bulunacak.

Şilluris ve heyetindeki milletvekilleri bu çerçevede Ulusal Halk Kongresi Başkanı Li Zhanshu ve Kongre’deki Rum-Çin Dostluk Grubu, Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı (CPPCC) Başkanı Wang Yang ve Çin Dış Konular Enstitüsü (CPIFA) Başkanı Wang Chao ile görüşecek.