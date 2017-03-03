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Sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacak

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Sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacak
Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS), 12 Mart Pazar günü Türkiye ile birlikte eş zamanlı olarak KKTC’de de yapılacak.

Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, sınav saat 10.00’da başlayacak ve tek oturumda 160 dakika sürecek. 
Sınavla ilgili hatırlatmada bulunan Yüksek Öğrenim Dışilişkiler Dairesi,  YGS’ye başvuran adayların, sınava girecekleri bina veya salonlara atanma işleminin tamamlandığını, adayların, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren, 2017-YGS sınav belgesini, TC kimlik numaralarını ve aday şifrelerini ÖSYM’nin  https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebileceklerini bildirdi.

Söz konusu belge üzerinde bina, salon, merkez ve adayın fotoğrafı bulunacak. Fotoğrafın belgede yer alması şart. Belgenin çıktısı renkli veya siyah/beyaz alınabilecek.

ADAYLAR 09.45’TEN ÖNCE SINAV YERİNDE OLMALI

Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri ve sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmalarının sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemli olduğu vurgulanan açıklamada, sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların  sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacağı, adayların, saat 09.45’ten sonra sınav binalarına alınmayacakları hatırlatıldı.

SINAVA GİRİŞ BELGESİNİ GETİRMEYENLER SINAVA ALINMAYACAK

Sınava giriş belgesini (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adayların kesinlikle sınava alınmayacakları vurgulandı.

Adaylar, sınava giriş belgesinin yanında fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmak zorunda. Kimlik kartı, pasaport, zorunlu askerlik görevini yapanlar için askeri kimlik belgesi, özel kimlik belgesi olarak kabul edilecek. Bunun dışındaki hiçbir belge sınava giriş için geçerli belge olarak değerlendirilmeyecek. Geçerlilik süresi bitmiş pasaportlarla sınava giriş mümkün olmayacak.

UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Adaylara sınavlarının sorunsuz geçmesi için uymaları gereken kurallar şu şekilde sıralandı:

“Sınavda  yanınızda bulundurulması yasak olan başta iletişim araçları olmak üzere her türlü araç, gereç ve eşyaları sınav binasına götürmemelisiniz.

Cevap kağıdına soru kitapçık numarasını doğru kodlamayan adayın sınavı geçersiz sayılır.

Soru kitapçığına işaretlenen ve cevap kağıdına kodlanmayan cevaplar değerlendirmede dikkate alınmaz.

Sınav salonunu her ne sebeple olursa olsun terk eden aday, sınav salonuna tekrar alınmaz.”

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