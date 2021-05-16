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Sıradaki büyük şeyler: Büyük boyutlu modeller

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Sıradaki büyük şeyler: Büyük boyutlu modeller, "şişman kabul" hareketi savaşı kazanmaya başlarken podyumları ve Playboy kapaklarını süslüyor
Sıradaki büyük şeyler: Büyük boyutlu modeller

Fazla kilolu olmak, bir zamanlar dışlandığınız, güldüğünüz ve ayrımcılığa uğradığınız anlamına geliyordu. Şimdi, bir grup büyük, sesi gittikçe artan ve güçlü kadın, F kelimesini olumlu olarak geri kazanmak için kampanyaya liderlik ediyor.

Bu üç harfli FAT( ŞİŞMAN)-kelimesi eskiden tabuydu, ama şimdi dünyayı kasıp kavuran, filizlenen bir "şişman kabul" hareketi var. Yeni vurgu, hareketi mütevazı başlangıcından itibaren yükseltti - 1967'de New York Central Park'ta düzenlenen diyet kitaplarının yakılmasını içeren bir 'şişmanlık'. O zamandan beri, büyük ölçüde radar altında, ama artık bu değil dosya.

Yeni dalga, şişman ve bundan gurur duyan bir grup genç, güzel, büyük beden kadın tarafından yönetiliyor; geleneksel, zayıf olandan farklı, daha kapsayıcı bir güzellik idealini savunuyorlar, vücut pozitifliğini ve kendini sevmeyi teşvik ediyorlar.

Birçoğu, podyum görünümlerinden Vogue ve Playboy'un kapaklarında görünmeye kadar büyük beden kadınlar için atılımlar gerçekleştiriyor ve büyük insanlar için ihmal edilmiş bir moda pazarını küresel olarak 178 milyar dolarlık bir moda pazarına dönüştürmeye yardımcı oluyorlar. Geçen hafta İngiltere'nin Sunday Times gazetesi, şişman kabul hareketinin ön saflarında yer alan ve "dünyanın her yerinde sırt yağları, selülit ve her santimetrekare hakkında" sohbetleri ateşleyen kadınlardan oluşan "büyük beden güç listesi" ni yayınladı. arasında."

Bunlar arasında, aktör David'in kızı olan 28 yaşındaki Hayley Hasselhoff ve Playboy'un kapağını henüz süsleyen dünyanın en tanınmış büyük beden modellerinden biri (Birleşik Krallık'ta 16-18 numara) var. Diğer öncüler arasında 33 yaşındaki Ashley Graham (Sports Illustrated ve Vogue'un kapağında yer alan ve Forbes'in en yüksek ücretli modeller listesini yapan ilk büyük beden kadın) ve IMG tarafından temsil edilen 38 yaşındaki Tara Lynn yer alıyor. modelleme ajansı. 

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