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Slovakya Dışişleri Ve Avrupa İşleri Bakanı Bugün Güney Kıbrıs’ta

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Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakan Ivan Korcok, bugün Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunacak.
Slovakya Dışişleri Ve Avrupa İşleri Bakanı Bugün Güney Kıbrıs’ta

Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs’a bugün yapacağı ziyaret çerçevesinde Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakan Ivan Korcok’un Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile bir araya geleceğini yazdı.


Habere göre, Hristodulidis ile Korcok arasındaki görüşmede, ikili ilişkiler, Kıbrıs sorunu, Türkiye’nin Maraş ile ilgili meydan okumaları, Doğu Akdeniz’deki durum ve AB’yi ilgilendiren genişleme süreci de dahil mülteci, AB-Türkiye ilişkileri, Avrupa’nın geleceği gibi konuların ele alınması bekleniyor. 


Gazete, Rum Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya dayanarak Hristodulidis ile Korcok arasında önce baş başa, daha sonra ise heyetler arası görüşme yapılacağını yazdı.
Habere göre, görüşme sonrasında iki bakanın basına açıklamalarda bulunması bekleniyor.

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