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Son dakika: Lefkoşa Terminali'nde silah sesleri (Güncellendi)

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Lefkoşa Terminali'nde silah sesleri
Son dakika: Lefkoşa Terminali'nde silah sesleri (Güncellendi)

Lefkoşa Terminali'nde silah sesleri.

Bu sabah saat 09 :00 civarlarında Lefkoşa otobüs terminalinde silah patladı.

Detay Gazetesi'nin olay yerindeki görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, bu sabah iki sivil Polis  memuru ellerindeki fotoğraflar  ile terminal binası içerisinde zanlıları arıyordu. 

Tam bu sırada fotoğraflarda olan kişiler olduğuna inanılan iki kişinin üzerine yürüyen polis memurları, bir kişiyi yakalayarak diğerine de dur ihtarı yaptı.

Diğer zanlı durmayıp kaçmaya başlayınca polis tabancası ile ateş ederek kaçmakta olan zanlıyı ayağından vurdu.

Görgü şahitlerinin ifadelerine göre vurulan zanlının üzerinden altınlar da çıktı.

Polisin ateşlediği silah ile zanlı olduğu düşünülen bir kişiyi ayağından vurdu. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

POLİS AÇIKLAMA YAPTI

Bu sabah 09.30 sıralarında, Lefkoşa’da terminal bölgesinde, tasarruflarında çalıntı olduğundan şüphe edilen ziynet eşyalarını bir kuyumcuya satma girişimde bulanan iki kişi polis tarafından tespit edilerek tutuklanmıştır.

Zanlıların tasarrufunda bulunan ziynet eşyaları emare olarak alınmıştır.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

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