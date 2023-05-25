Son dakika… Merkez Bankası faiz kararı açıklandı

Merkez Bankası (TCMB) Para Piyasası Kurulu (PPK), politika faizini yüzde 8,5’te sabit tuttu.

TCMB geçen yıl enflasyondaki yükselişe rağmen gerçekleştirdiği 500 baz puanlık faiz indirimlerini kasım ayında tamamlamış, aralık ve ocak aylarında politika faizini yüzde 9'da tutmuştu.

Şubat ayında Kahramanmaraş merkezli depremin ekonomiye etkilerini sınırlamak için 50 baz puan daha düşürmüş ve faizin deprem sonrası gerekli toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğunu belirtmişti.

TCMB’nin politika faizi yüzde 8,5 olsa da kredi faizleri çok geniş bir aralıkta yer alıyor. TCMB’nin sınırlamaları nedeniyle KOBİ ve yatırım kredileri yüzde 10-20 aralığında olsa da ihtiyaç kredileri faizinde bu hafta yüzde 50’lerin üstü seviyeler görüldü.