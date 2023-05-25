  • BIST 4.455,89
  • Altın 1256.045
  • Dolar 19.9191
  • Euro 21.3859
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAAdana’da 4.9 büyüklüğünde deprem!

Son dakika… Merkez Bankası faiz kararı açıklandı

»
Merkez Bankası, piyasa beklentilerine paralel olarak politika faizini yüzde 8,5'te sabit tuttu.
Son dakika… Merkez Bankası faiz kararı açıklandı

Merkez Bankası (TCMB) Para Piyasası Kurulu (PPK), politika faizini yüzde 8,5’te sabit tuttu.

TCMB geçen yıl enflasyondaki yükselişe rağmen gerçekleştirdiği 500 baz puanlık faiz indirimlerini kasım ayında tamamlamış, aralık ve ocak aylarında politika faizini yüzde 9'da tutmuştu.

Şubat ayında Kahramanmaraş merkezli depremin ekonomiye etkilerini sınırlamak için 50 baz puan daha düşürmüş ve faizin deprem sonrası gerekli toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğunu belirtmişti.

TCMB’nin politika faizi yüzde 8,5 olsa da kredi faizleri çok geniş bir aralıkta yer alıyor. TCMB’nin sınırlamaları nedeniyle KOBİ ve yatırım kredileri yüzde 10-20 aralığında olsa da ihtiyaç kredileri faizinde bu hafta yüzde 50’lerin üstü seviyeler görüldü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu’na desteğini açıkladı, Dünya medyası böyle yorumladı: Farkı kapatabilir24 Mayıs 2023 Çarşamba 14:26
  • New York Times’tan seçim yorumu: Kim kazanırsa kazansın…24 Mayıs 2023 Çarşamba 13:49
  • Ümit Özdağ: İkinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldık24 Mayıs 2023 Çarşamba 12:00
  • İşte Zafer Partisi’nin alacağı bakanlıklar24 Mayıs 2023 Çarşamba 11:45
  • Kılıçdaroğlu ile Özdağ ortak açıklama yaptı24 Mayıs 2023 Çarşamba 11:32
  • Ümit Özdağ: İçişleri Bakanı olarak yollayacağım; yılda 11 milyar dolarımızı yiyen herkes gidecek24 Mayıs 2023 Çarşamba 09:54
  • Kılıçdaroğlu-Özdağ 7 maddede anlaştı24 Mayıs 2023 Çarşamba 09:25
  • Reuters’tan Erdoğan’ın “ama montaj, ama şu, ama bu” açıklamalarına çarpıcı yorum23 Mayıs 2023 Salı 18:45
  • Muharrem İnce, hastaneden fotoğraf paylaştı23 Mayıs 2023 Salı 14:51
  • Ümit Özdağ: Sinan Oğan'la farklı düşünüyoruz; Kılıçdaroğlu ile bir toplantı daha gerçekleştirip yarın açıklama yapacağız23 Mayıs 2023 Salı 14:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti