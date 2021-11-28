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Son Dakika! Zerrin Özer Hastaneye Kaldırıldı

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Son Dakika! Zerrin Özer hastaneye Kaldırıldı
Son Dakika! Zerrin Özer Hastaneye Kaldırıldı

64 yaşındaki Ünlü Şarkıcı Zerrin Özer, Sarıyer'de bulunan Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'ne kaldırıldı. Sanatçının menajeri Haluk Şentürk'ün de Zerrin Özer'e ulaşamayıp hastaneye gittiği öğrenilirken şarkıcının intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde köpeği ‘Hurma’nın vefatıyla sarsılan sanatçının köpeğinin ölümü sonrası sinir krizi geçirdiği ifade edildi.

Özer’e sakinleştirici verildiği ve ilaç zehirlenmesi yaşadığı belirtildi. Özer’in, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi sürüyor.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ

Edinilen bilgiye göre, ünlü şarkıcı Zerrin Özer’in evinde günlük olarak kullandığı antidepresan ilacından 15 adet içerek intihar teşebbüsünde bulunduğu ortaya çıktı.

Özer'in hastanede tedavi altına alındığı olayı neden gerçekleştirdiğinin araştırıldığı öğrenildi. Öte yandan ünlü sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

ZERRİN ÖZER KİMDİR?

4 Kasım 1957 tarihinde Ankara'da doğdu. 1970'li yılların popüler sanatçılarından Tülay Özer'in küçük kardeşi olan Zerrin Özer ilk, orta ve lise eğitimini aynı zamanda doğum yeri de olan Ankara'da tamamladı. Anne ve babasının ayrılığı çocukluk yıllarına damga vurmuş, müziğe olan tutkusu Amerikalı şarkıcı Janis Joplin hayranlığı ile büyümüştür.

1969 yılındaki ilkokul mezuniyet töreninde ilk konserini Çankaya'da komşuları olan İsmet İnönü ile eşi Mevhibe İnönü'ye vermiş,Özer'i çok beğenen İsmet İnönü, “Aferin küçük kız, sende büyük iş var” dedi.Kendi çalışmasıyla 1975'te katıldığı bir TRT yarışmasında birinci olmuş, müzik kariyeri yolunda ablası Tülay Özer'in büyük desteğini almış, ilk plağı olan Bizler ve Sizler / Yalvarırım'ı 1976 yılında, uzun yıllar birlikte çalışacağı Kent Plak tarafından yayınlandı.

Müzik kariyerini takip eden dönemde İstanbul Gelişim Orkestrası ile caz ve dans müziği yapan Zerrin Özer, 1979 yılında ilk dikkat çeken çalışması Esin Engin aranjeli, sözlerinde ve müziğinde Orhan Gencebay imzası bulunan “Gönül” şarkısı ile patlama yaparak, 1980 yılının en iyi 45'liği seçilen ikinci ve son çalışması Gönül / Yaman Olurum ile Altın Plak Ödülü almaya hak kazandı.

1980 yılında ilk stüdyo albümü Seni Seviyorum adıyla piyasaya çıktı, onu aynı yıl içerisinde Sevgiler izlemiştir. 1981 yılında Ve Zerrin Özer albümüyle arabeske yönelmiş, bu yöneliş sanatçının eserlerine olan ilgiyi artırmıştır. İlk yurt dışı konserlerini 1982 yılında Türkiye'yi tanıtmak için Paris'te ‘Binbir Gece' adı altında vermiş, bir yıl sonra Olympia'da bir resital için sahne almış, yine aynı yıl Gelecek Misin? albümünü yayınlamıştır.

Kariyerinde müzikal değişiminde gerçekleştiği seksenli yıllar Zerrin Özer için birçok albümün yayınlandığı on yıl kuşağı olmuş, sırası ile 1984'te Mutluluklar Dilerim, 1985'te Evcilik Oyunu ve Kırmızı adlı albümleri yayınlanmıştır. Kırmızı albümünde değişikliğe giderek “Eminem” ve “Dom Dom Kurşunu” şarkılarını “İntuv Ene” ve “Merhaba Ya Habeyip” adlarıyla Arapça seslendirdi. 1987 yılında son LP'si Dayanamıyorum adlı albümü çıktı. Ertesi yıl çıkan ilk CD formatında yayınlanan Dünya Tatlısı albümüyle yeniden Türk pop müziğine dönüş yaptı.

Zerrin Özer 1991 yılında müzisyen Alper Önal'la evlenmiş kısa süren evliliği 1992 yılında bitmiştir. 2006 yılında ise Levent Süren ile evlenmiştir. 2006 yılında otobiyografisini kaleme aldığı Bir Sarışın Küçük Kız kitabı yayınlanmıştır.

Diskografi

Seni Seviyorum (1980)
Sevgiler (1980)
Ve Zerrin Özer (1981)
Gelecek misin? (1982)
Mutluluklar Dilerim (1984)
Kırmızı (1985)
Evcilik Oyunu (1985)

Dayanamıyorum (1987)
Dünya Tatlısı (1988)
İşte Ben (1990)
Sevildiğini Bil (1991)
Olay Olay (1992)
Zerrin Özer (1996)
Zerrin Özer 97 (1997)

Bir Zerrin Özer Arşivi (2000)
Ben (2002)
Ölürüm Ben Sana (2002)
Ve Böyle Bir Şey (2005)
Ömür Geçiyor & Zerrin Özel (2007)
Emanet (Sabiha Akdemir ile) (2009)
Yerin Hazır (2016)

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