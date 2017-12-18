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St. Petersburg kentinde bir saldırı girişimi 'ABD'nin istihbaratıyla önlendi'

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St. Petersburg kentinde bir saldırı girişimi 'ABD'nin istihbaratıyla önlendi'
Beyaz Saray ve Kremlin, Rusya'nın St Petersburg kentindeki bir saldırı girişiminin, Amerikan Merkezi İstihbarat Örgütü'nün (CIA) Rusya güvenlik birimlerine verdiği istihbaratla önlendiğini duyurdu.

Beyaz Saray ve Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'a telefon görüşmesinde verilen istihbarat için teşekkür ettiği bildirildi.

Putin ayrıca CIA Başkanı'na ve operasyona katılan birimlere de teşekkür mesajını iletti.

Beyaz Saray'ın açıklamasında "çok sayıda kişinin ölebileceği bir saldırı hazırlığı öncesi teröristlerin yakalandı" dendi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) de IŞİD destekçisi 7 şüphelinin gözaltına alındığını ve çok sayıda patlayıcı, silah ve radikal İslamcı yayın ele geçirildiğini belirtti. Şüphelilerin dini bir kurumu hedef alan intihar saldırısı hazırlığında olduğu ifade edildi.

Kremlin, Pazar günkü açıklamasında şüphelilerin Cumartesi günü St Petersburg'da katedrali ve halka açık alanları hedef almayı planladıklarını açıkladı.

'Rusya da bilgi paylaşımında bulunacak'

Kremlin ayrıca, Putin'in Trump'la yaptığı görüşmede Rusya'nın güvenlik birimlerinin de ABD'ye yönelik 'herhangi bir olası terör tehdidine ilişkin bilgi paylaşımında bulunacağını' duyurdu.

Nisan ayında St Petersburg'da meydana gelen patlamada en az 13 kişi ölmüştü.

FSB Başkanı Alexander Bortnikov Salı günkü açıklamasında Suriye'den dönen militanların Rusya'ya tehdit oluşturduğunu söylemişti.

Bortnikov, 2017'de 18 'terör saldırısının önlendiğini' belirtmişti.

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