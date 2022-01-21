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Stefanu’dan Anastasiadis’e Doğalgaz Ve Elektrik Enerjisi Konusunda Mektup

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Stefanu’dan Anastasiadis’e Doğalgaz Ve Elektrik Enerjisi Konusunda Mektup
Stefanu’dan Anastasiadis’e Doğalgaz Ve Elektrik Enerjisi Konusunda Mektup

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun, elektrik enerjisinde yüksek fiyatlar ve doğalgazın çıkarılmasının gecikmesi kaynaklı ülkenin enerji güvenliğinin ciddi tehlikede olması nedeniyle inisiyatif üstlenerek, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e mektup gönderdiği bildirildi.


Haravgi gazetesi, Stefanu’nun mektubunda Anastasiadis ile bu konuda görüşme talebinde bulunduğunu ve Hükümet’in önüne bu konudaki sorumluluklarını koyduğunu yazdı.


Habere göre Stefanu, mektubunda doğalgazın çıkarılmasındaki gecikmenin, yıllık 70 milyon Euro’luk zarara yol açtığından bahsederek, Hükümet’in doğalgazın 1 Ocak 2020’ye kadar elektrik enerjisi üretiminde kullanılacağına dair taahhüdünü de gerçekleştiremediğini belirtti.


Stefanu, Rum Elektrik İdaresi AİK’in personel yetersizliği, idari kadrolarının zamanında doldurulamaması, üretim ünitelerinin modernleştirilmemesi ve elektrik şebekelerinin güçlendirilmemesi gibi problemlere de işaret etti.


Haberde, AKEL’in bu konuda üçüncü kez inisiyatif üstlendiği anımsatıldı.

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