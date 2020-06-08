  • BIST 110.903
  • Altın 369,897
  • Dolar 6,7808
  • Euro 7,6429
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKA23 yaşındaki gencin ölüm nedeni ileri tetkikle belirlenecek

Sterling'den Irkçılık Karşıtı Protestolara Destek

» »
Sterling'den Irkçılık Karşıtı Protestolara Destek
Sterling'den Irkçılık Karşıtı Protestolara Destek

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Raheem Sterling, ülke genelinde düzenlenen ırkçılık karşıtı protestolara destek verdi. 

İngiliz yayın kurumu BBC'nin sorularını yanıtlayan 25 yaşındaki futbolcu, "Şu anda savaştığımız tek hastalık ırkçılık. En önemli konu bu çünkü uzun yıllardır devam ediyor." dedi. 

Koronavirüs gibi ırkçılığı da durdurmak istediklerini belirten Sterling, "Protestocuların yaptığı şey bu. Çözüm bulmaya ve adaletsizliği durdurmaya çalışıyorlar. Kimse yaralanmadan, mağazalara zarar verilmeden protestolarını güvenli ve barışçıl şekilde devam ettirecekler." ifadelerini kullandı. 

Yüzyıllardır süren ırkçılık sorunu nedeniyle insanların yorulduğunu ve değişime hazır olduğunu belirten İngiliz oyuncu, artık konuşmaktan daha fazlasının yapılması gerektiğini kaydetti. 

Koronavirüs salgını nedeniyle hükümetin uyarılarına karşın dün başkent Londra başta olmak üzere  Bristol, Manchester, Wolverhampton, Nottingham, Glasgow ve Edinburgh kentlerinde binlerce kişinin katıldığı protesto gösterileri düzenlenmişti.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere'de Premier Lig dahil profesyonel spor müsabakalarının 1 Haziran'dan itibaren başlatılmasına izin verildi30 Mayıs 2020 Cumartesi 20:12
  • İngiltere koronavirüs salgını nedeniyle getirilen kısıtlamaları daha da hafifletiyor28 Mayıs 2020 Perşembe 20:50
  • Birleşik Krallık’ta bin 694 akıl hastası yanlışlıkla taburcu edildi28 Mayıs 2020 Perşembe 17:34
  • BBC’de KKTC haberi- İngiltere’de vefat eden bazı Kıbrıslı Türkler defnedilmeyi bekliyor28 Mayıs 2020 Perşembe 14:53
  • İngiltere Sağlık Bakanı: Remdesivir'den şimdiden umut vaat eden sonuçlar aldık26 Mayıs 2020 Salı 21:07
  • İngiltere o ilacın Covid-19 tedavisinde kullanılmasına onay verdi26 Mayıs 2020 Salı 17:15
  • Başbakan Johnson'un baş danışmanı Cummings istifası isteniyor23 Mayıs 2020 Cumartesi 12:49
  • İngiltere Sağlık Bakanlığı: 351 kişi daha koronavirüsten öldü22 Mayıs 2020 Cuma 17:23
  • İngiltere'de kafe sahibi, önlem için masaları duş perdeleriyle ayırdı21 Mayıs 2020 Perşembe 18:21
  • İngiliz uzman: "Koronavirüs tamamen yok edilemeyecek"19 Mayıs 2020 Salı 18:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti