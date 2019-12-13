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Suit oyunu DAÜ’de sahnelendi

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü organizasyonu ile “Suit” adlı komedi oyunu, 12 Aralık 2019 Perşembe günü, saat 19:30’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda sahnelendi.
Suit oyunu DAÜ’de sahnelendi

Ünlü oyunculardan oluşan oyunda usta sanatçılar Begüm Öner, Kerem Poyraz Kayaalp, Ceyhun Fersoy, Canan Atalay ve Melis İşiten yer aldı. Eyüp Emre Uçaray’ın yönetmenliğini yaptığı oyunun yönetmen yardımcılığını Aziz Caner İnan, dekor tasarımını Tolga Güleryüz, dekor uygulamasını Murat Yılmaz, kostümleri Gülcan, fotoğrafları Eren Yiğit, afiş tasarımını Galip Aksular, reji asistanlığını da Meltem Coşkun gerçekleştirdi. Katılımın oldukça yoğun olduğu tiyatroda izleyiciler kahkahalara boğuldu. Tiyatro sonunda DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından usta sanatçılara teşekkür plaketi takdim edildi.

 

Süit’in Konusu

Bir otelin süit odası, yeni bir hayata adım atmak üzere evlilik törenine hazırlanan genç bir çift, hazırlıkları takip eden yakın dostları ve hayatlarına bir anda giren beklenmedik misafirler ile olaylar… Muhteşem komedi kısaca bize şunu söylemeye çalışıyor: Peki ya “doğru insan” tam düğünden önce karşınıza çıkarsa? İşte bu sorular kahramanlarımızı içinden çıkılmaz gibi görünen sorunların, eğlenceli bir dolantının ortasına sürüklüyor, kahkahalarımızı tutamayacağımız bir dizi komik olay ustaca bir kurguyla sahneye taşınıyor. Jest Tiyatro’nun yeni prodüksiyonu, iddialı oyuncu kadrosuyla sahneleniyor

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