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Şüpheli ölüm zanlıları teminata bağlandı

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Şüpheli ölüm meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar F.C.T (Zanlı1) ve H.A.H.E (Zanlı 2), yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Şüpheli ölüm zanlıları teminata bağlandı

Mahkemede yeminli şahade veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, olguları aktardı.

Polis, 03.05.2023 tarihinde saat 14:00 raddelerinde Lefkoşa'da, K.Kaymaklı bölgesi Yumru Sokak Mehmet Salih 1 Apartmanı Kat 2 de yer alan konut içerisinde misafir olarak kalmakta olan Mohamed Salah Dusougi Muhamedkhır’in (E-23 Sudan - Öğrenci ) ani olarak rahatsızlanmış ve olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansı ekibi tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat ettiğini belirtti.

Polis, aynı gün olay mahalli ziyeret edildiğini  ve olay mahaline gidildiği zaman mütevvafanın bulunduğu oda içerisinde zanlı 1 ve zanlı 2'nin bulunduğunun tespit edildiğini söyledi.  

Polis, yine oda içerisinde yapılan inceleme sırasında ilaç ve eczacılık yasasına aykırı olan 1 adet Alyse hap bulunduğunu belirtti.

Polis, aynı gün zanlı 1'in derdest emri gereği tutuklandığını ve hücreye yerleştirmek için üzerinde yapılan aramada vajinasına sokulmuş vaziyette yine ilaç ve eczacılık yasasına aykırı olan toplam 60 adet Rivoclon marka hap bulunduğunu anlattı. 

Polis, zanlıların davasında hazır olmasını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların  yurtdışına çıkışını yasaklayarak, zanlı 1’in 10 bin TL nakdi ve 2 kefilin 150 bin TL’lik şahsi kefalet imzalaması, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

 

Çeliker, Zanlı 2'nin ise 30 bin TL nakdi teminat yatırması, haftada 4 gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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