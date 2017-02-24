Survivor'da bir ilk daha

Survivor'da kim elenecek? sorusunun cevap bulacağı altıncı hafta dün yayınlanan yeni bölümle başladı. Son bölümde Survivor tarihinde bir ilk daha yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımları Survivor tarihinde ilk kez oynanan ceza oyununda karşı karşıya geldi

Survivor 2017'de ilkler yaşanmaya devam ediyor. Ünlüler takımı yarışmacısı Fatih Hürkan'ın ettiği kavga sonrası diskalifiye olmaması için kazanılan ödülden faydalanamaması uygulaması gidilerek bir ilke imza atılmıştı. Acun Ilıcalı bu uygulamanın bundan sonraki Survivor'larda da geçerli olacağını belirtmişti.

Bir diğer ilk ise gönüllüler takımı yarışmacısı Eser West'in açlığa dayanamadığı için yarışmadan ayrılması Survivor tarihinde bir ilk olmuştu. Son bölümde ise Acun Ilıcalı, Survivor tarihinde bu sene bir ilk daha yaparak ceza oyunu oynanacağı açıkladı.

Acun Ilıcalı ceza oyunu öncesi yaptığı konuşmada şunları söyledi: "İlk defa birşeyi kazanmak için değil kaybetmemek için oynayacaksınız. Oyunun adı ceza oyunu. İsmi sevimsiz ama mantık cezalandırmak değil kaybeden takımın birşeyi kaybetmemesi. Elinizde olan için oynayacaksınız.

Oyunu kaybeden takım bir hafta boyunca evini kaybedecek. Kaybeden takımın evini yerle bir edeceğiz. Survivor'ın en zor haftasını geçirecek. Kaybeden takımın Allah yardımcısı olsun. Sezon başında şartlar en zor olacak demiştik. Bunu geçtiğimiz hafta gördük bir yarışmacımız dayanamadı."

Son bölümde oynanan ve nefes kesen ceza oyunu final turuna kaldı. Oyunu finalde gönüllüler takımı kazandı. Kaybeden ünlüler takımı ise baraka evlerini de kaybetmiş oldu. Böylece ünlüler takımı bir hafta boyunca baraka evleri olmadan zorlu şartlarda yaşamla mücadele edecek.

Ceza oyununu kazanan gönüllüler takımı ise hem baraka evlerini korumuş oldu hem de yakınlarından gelen mesajları okuma hakkı kazandı. Gönüllüler takımı bu mesajları okurken duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına hakim olamadı.

Survivor'da bu akşam ödül oyunu oynanacak. Cumartesi-pazar ise dokunulmazlık oyunları oynanacak ve bu oyunlar sonucu eleme konseyine dört isim çıkacak. Altıncı haftasında yayınlanan yeni bölümler sonrası ise salı günü yapılacak eleme konseyinde Fulya, Seda, Denisa, Yiğit, Berna Öztürk ve Eser'in ardından adaya veda edecek yeni isim belli olacak.