T24’ün kurucusu Doğan Akın DAÜ’de söyleşi gerçekleştirdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü tarafından düzenlenen “İnternette Gazetecilik” konulu söyleşi, Mor Salon’da gerçekleştirildi.

Söyleşinin konuğu, bağımsız internet gazetesi T24’ün kurucusu Doğan Akın oldu. Açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nurten Kara, Doğan Akın’ı 2 yıl önce de DAÜ’de ağırladıklarını ve yeniden misafir etmekten dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek tüm katılımcılara teşekkür etti. Doğan Akın da DAÜ’de ikinci kez bulunuyor olmaktan dolayı memnuniyetini aktardı. Gazeteciliğin internetle birlikte neredeyse gerçek zamanlı bir yayın imkanı bulduğuna dikkat çeken Akın, T24 olarak internet sitelerine günde yaklaşık 250 haber girdiklerini ve bunun da doğru bir editör denetiminin yanı sıra sürat de gerektiren bir iş olduğunu vurguladı.

Düşük Maliyetin Önemi Tartışıldı

Gazeteciliğin yok olmaya yönelen bir meslek olduğuna dair görüşlere katılmadığının altını çizen Doğan Akın, internette büyük bir hızla akan enformasyonun doğru bir gazeteci filtresinden süzülmeye ihtiyaç duyulduğunu ve bunun mesleğin standartlarını üst seviye bir profesyonelliğe çektiğini ifade etti. Konvansiyonel medya alanlarının ciddi maliyetlerinin olduğuna dikkat çeken Akın, internetle beraber düşük maliyetle yeni medya alanlarında habercilik yapılabildiğini ifade etti. Diğer yandan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) sosyal medya kullanımının en yoğun ülkelerden biri olduğuna değinen Akın, “Bu da yurttaş gazeteciliğinin ön plana çıkmasına neden oluyor” diye konuştu. Bağımsız gazetecilik yapmak için internet reklam dünyasındaki algoritmaların iyi bilinmesi gerektiğini ifade eden Akın, haber portallarının bu sayede ayakta kalabileceğini belirtti. Söyleşi, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.