Tam 411 gündür Covid-19’u atlatamamıştı: Sonunda iyileşti

İngiltere’nin en uzun corona virüsü vakası olarak bilinen ve tam 411 gündür iyileşmeyen 59 yaşındaki adamın testi sonunda negatif çıktı.

Uzmanlar, böbrek nakli yüzünden bağışıklık sisteminin zayıfladığını belirtirken, ilaç karışımları sayesinde 411 gün sonunda hastalığı atlattığını açıkladı.

İngiltere’nin köklü eğitim kurumlarından King’s College London’daki uzmanlar, şu anda 59 yaşında olan adamın corona virüsünden nasıl kurtulamadığını anlattı. Doktorlar, taşıdığı virüsün türünün genetiğini analiz ederek adamın devam eden enfeksiyonunu tespit etti. Hemen ardından hastaya nötralize edici antikorlar verildi.

İngiltere’deki hastanın ilk olarak Aralık 2020’de pozitif çıktığı ve Ocak 2022 yılına kadar tüm testlerinin pozitif çıkmaya devam ettiği aktarıldı.

Aynı ekip tarafından tedavi edilen benzer bir vakada ise 505 gün boyunca corona virüsü testi pozitif çıkan hastanın öldüğü kaydedildi.

Clinical Infectious Diseases dergisinde yayınlanan bulgulara göre, Covid’in yeni varyantları, nötralize edici antikor tedavilerinin artık büyük ölçüde etkisiz olduğunu gösteriyor. Uzmanlar, virüsün yeni varyantlarının mevcut tedavilerle iyileştirilemediği için uyarılarını yeniledi. Özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan ve kronik rahatsızlığı olan kişiler, uzun süreli enfeksiyon riski konusunda uyarıldı.