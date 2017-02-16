Tarihte Bugün

bilgilendirme amacı ile geçmişte ilgili günlerde hangi olayların yaşandığını ve kimlerin doğup kimlerin öldüğünü listelemektedir.

16/02/1834 Doğum İnsanın evrimine ilişkin Darwin teorisinin savunucularından ve evrime ilişkin yeni kuramların kurucusu Alman zoolog Ernst Haeckel. 16/02/1872 Olay Beyoğlu Telgrafhanesi işçileri greve çıktı. 16/02/1903 Olay Panama bağımsızlığını ilan etti. ABD, Panama Kanalı üzerindeki hakları satın aldı. 16/02/1916 Olay Ruslar, Erzurum'u işgal etti. 16/02/1918 Olay Litvanya hem Rusya hem de Almanya'dan bağımsızlığını ilan etti. 16/02/1922 Olay Merkez Ordusu kaldırıldı. 16/02/1923 Olay Lozan Delegasyonu İstanbul'a döndü. 16/02/1926 Olay Mustafa Kemal Ankara'da Hakimiyet-i Milliye gazetesinin yeni binasını açtı. 16/02/1926 Olay Milliyet gazetesi çıkmaya başladı. 16/02/1928 Doğum Sinema oyuncusu Erol Taş. 16/02/1934 Ölüm Operetleriyle tanınan besteci Kaptanzade Ali Rıza Bey. 16/02/1937 Olay Wallace H. Carothers, naylonun patentini aldı. 16/02/1949 Olay İlkokulların dördüncü ve beşinci sınıflarında din dersi okutulmaya başlandı. 16/02/1953 Olay Türkiye- Amerika (ABD) telefon hattı açıldı. 16/02/1959 Olay Fidel Castro, Fulgencio Batista'nın 1 Ocak'ta başkanlıktan uzaklaştırılmasının ardından Küba devlet başkanı oldu. 16/02/1961 Olay Explorer 9 uzaya fırlatıldı 16/02/1967 Olay Elektrik, demir ve kömüre zam yapıldı. 16/02/1968 Olay Haleyville'de (Alabama, ABD) ilk 911 acil telefon sistemi çalışmaya başladı. 16/02/1973 Olay Rauf Denktaş, Kıbrıs Cumhurbaşkanı Yardımcılığına seçildi. 16/02/1978 Olay Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu, yabancı kaynaklı eşyaların satışının yasaklandığını açıkladı. 16/02/1978 Olay Danıştay, İsmail Cem'in TRT'nin yasal Genel Müdürü olduğuna karar verdi. 16/02/1979 Olay Vakıf Gureba Hastanesi İstanbul'un üçüncü tıp fakültesi oldu. 16/02/1980 Olay TBMM'den ilk kez 5 saat televizyon naklen yayını yapıldı. 16/02/1981 Olay Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Behice Boran 8 yıl 9 ay hapse mahkum edildi. Behice Boran Kasım1980'den beri yurtdışında bulunuyordu. 16/02/1986 Olay Portekiz'de seçimler yapıldı. Mario Soares 60 yıl sonra Portekiz'in ilk sivil başkanı oldu. 16/02/1988 Olay Televizyonda 11 Şubat'ta kanser tedavisiyle ilgili programı izleyen bir hasta, zakkum yapraklarını kaynatıp içince öldü. 16/02/1990 Olay Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) kuruldu. Vakfın başkanlığına Yavuz Önen getirildi. 16/02/1991 Olay 7 bin homoseksüel Londra Hyde Park'ta büyük bir miting düzenledi. 16/02/1991 Ölüm Beyin cerrahı, besteci Dr. Bülent Tarcan 76 yaşında öldü. 16/02/1998 Olay Çin havayollarına ait bir yolcu uçağı Çan Kay Şek uluslararası havaalanı yakınlarında düştü: 202 kişi öldü. 16/02/600 Olay Papa I. Gregory, hapşıran kişiye "Tanrı seni kutsasın" denebileceğine karar verdi.