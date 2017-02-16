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Tarihte Bugün

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Tarihte Bugün
bilgilendirme amacı ile geçmişte ilgili günlerde hangi olayların yaşandığını ve kimlerin doğup kimlerin öldüğünü listelemektedir.

16/02/1834                        Doğum                     İnsanın evrimine ilişkin Darwin teorisinin savunucularından ve evrime ilişkin yeni kuramların kurucusu Alman zoolog Ernst Haeckel.

16/02/1872                        Olay               Beyoğlu Telgrafhanesi işçileri greve çıktı.

16/02/1903                        Olay               Panama bağımsızlığını ilan etti. ABD, Panama Kanalı üzerindeki hakları satın aldı.

16/02/1916                        Olay               Ruslar, Erzurum'u işgal etti.

16/02/1918                        Olay               Litvanya hem Rusya hem de Almanya'dan bağımsızlığını ilan etti.

16/02/1922                        Olay               Merkez Ordusu kaldırıldı.

16/02/1923                        Olay               Lozan Delegasyonu İstanbul'a döndü.

16/02/1926                        Olay               Mustafa Kemal Ankara'da Hakimiyet-i Milliye gazetesinin yeni binasını açtı.

16/02/1926                        Olay               Milliyet gazetesi çıkmaya başladı.

16/02/1928                        Doğum                     Sinema oyuncusu Erol Taş.

16/02/1934                        Ölüm             Operetleriyle tanınan besteci Kaptanzade Ali Rıza Bey.

16/02/1937                        Olay               Wallace H. Carothers, naylonun patentini aldı.

16/02/1949                        Olay               İlkokulların dördüncü ve beşinci sınıflarında din dersi okutulmaya başlandı.

16/02/1953                        Olay               Türkiye- Amerika (ABD) telefon hattı açıldı.

16/02/1959                        Olay               Fidel Castro, Fulgencio Batista'nın 1 Ocak'ta başkanlıktan uzaklaştırılmasının ardından Küba devlet başkanı oldu.

16/02/1961                        Olay               Explorer 9 uzaya fırlatıldı

16/02/1967                        Olay               Elektrik, demir ve kömüre zam yapıldı.

16/02/1968                        Olay               Haleyville'de (Alabama, ABD) ilk 911 acil telefon sistemi çalışmaya başladı.

16/02/1973                        Olay               Rauf Denktaş, Kıbrıs Cumhurbaşkanı Yardımcılığına seçildi.

16/02/1978                        Olay               Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu, yabancı kaynaklı eşyaların satışının yasaklandığını açıkladı.

16/02/1978                        Olay               Danıştay, İsmail Cem'in TRT'nin yasal Genel Müdürü olduğuna karar verdi.

16/02/1979                        Olay               Vakıf Gureba Hastanesi İstanbul'un üçüncü tıp fakültesi oldu.

16/02/1980                        Olay               TBMM'den ilk kez 5 saat televizyon naklen yayını yapıldı.

16/02/1981                        Olay               Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Behice Boran 8 yıl 9 ay hapse mahkum edildi. Behice Boran Kasım1980'den beri yurtdışında bulunuyordu.

16/02/1986                        Olay               Portekiz'de seçimler yapıldı. Mario Soares 60 yıl sonra Portekiz'in ilk sivil başkanı oldu.

16/02/1988                        Olay               Televizyonda 11 Şubat'ta kanser tedavisiyle ilgili programı izleyen bir hasta, zakkum yapraklarını kaynatıp içince öldü.

16/02/1990                        Olay               Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) kuruldu. Vakfın başkanlığına Yavuz Önen getirildi.

16/02/1991                        Olay               7 bin homoseksüel Londra Hyde Park'ta büyük bir miting düzenledi.

16/02/1991                        Ölüm             Beyin cerrahı, besteci Dr. Bülent Tarcan 76 yaşında öldü.

16/02/1998                        Olay               Çin havayollarına ait bir yolcu uçağı Çan Kay Şek uluslararası havaalanı yakınlarında düştü: 202 kişi öldü.

16/02/600              Olay               Papa I. Gregory, hapşıran kişiye "Tanrı seni kutsasın" denebileceğine karar verdi.

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