Taşkent'te ani ölüm

Taşkentli 60 yaşındaki Mustafa Doğruyol, bugün evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.
Doğruyol'un, kalp yetmezliğine bağlı kalp durması nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.
Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre, Mustafa Doğruyol, Taşkent'teki evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Doktor muayenesi sonucu Doğruyol'un ölüm nedeninin kalp yetmezliğine bağlı kalp durması olduğu anlaşıldı.
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