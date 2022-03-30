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Tatar: Her Spor Dalında Çok Yetenekli Evlatlarımız Var

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Cumhurbaşkanı Tatar, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Koç Ve Yönetim Kurulu Üyelerini Kabul Etti
Tatar: Her Spor Dalında Çok Yetenekli Evlatlarımız Var

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “KKTC’de her spor dalında çok yetenekli, uluslararası arenalarda yapılan müsabakalara katılacak derecede yetiştirilmiş evlatlarımız var” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu’nu kabul etti.

TATAR

Cumhurbaşkanı Tatar kabuldeki konuşmasında, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yıllardan beri KKTC’de de Türkiye Cumhuriyeti’nde oynanan futbol maçlarının izlendiğini ve Kıbrıs Türkü’nün de futbolu seven bir halk olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, ülkede çok iyi yetişmiş futbolcuların ve futbol kulüplerinin olduğunu vurguladı. Tatar, Türkiye Cumhuriyeti futbol takımlarının da ülkede taraftarı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar şöyle devam etti:

“Her ne kadar Beşiktaşlı olsam da benim için Fenerbahçe Spor Kulübü’nün yeri ayrıdır. Sporda ülkemize uygulanan ambargolar vardır. Bizim kendi takımımızın resmi bir maç yapması bile birtakım siyasi engellere takılmaktadır. Bunu da yapan, güneydeki komşularımızdır. Kıbrıs Cumhuriyeti sözde, ‘bütün adanın tanınmış devletidir’ şeklinde bir algı yaratılmıştır. Bizim spor yapma hakkımız bile bu gibi engellerle karşı karşıya kalmaktadır. Bugün Fenerbahçe gibi büyük bir futbol kulübü başkanının ve yönetim kurulunun bizi ziyaret etmesi, bütün dünyaya başlı başına bir mesaj niteliğindedir.”

“KIBRIS TÜRK HALKININ SPOR YAPMA HAKKININ BİR SAVUNUCUSU OLARAK BİZE GÖSTERDİĞİNİZ YAKINLIK İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM”

Tatar, “Kıbrıs Türk halkının spor yapma hakkının bir savunucusu olarak bize gösterdiğiniz yakınlık için teşekkür ederim. Fenerbahçe camiasının, KKTC’deki derneğin kuruluş yıl dönümünde ülkemizde olması, bizim için önemli bir gelişmedir” ifadelerini kullandı.

“Bizim çocuklarımız bugün uluslararası yarışmalara da katılıyor. Çok başarılı sporcularımız var fakat direkt olarak yarışamıyorlar. Sadece Türk milli takımlarında görev alarak yarışabiliyorlar” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, şunları kaydetti:

“Fenerbahçe Spor Kulübü’nün, futbolun yanı sıra; basketbol, yüzme, voleybol gibi spor branşları da var. KKTC’de de her spor dalında çok yetenekli, uluslararası arenalarda yapılan müsabakalara katılacak derecede yetiştirilmiş evlatlarımız var. Bu gençleri de, fırsatlar olduğu takdirde Fenerbahçe Spor Kulübü’nün çeşitli branşlarında görmek beni mutlu edecektir.”

Fenerbahçe’nin çok başarılı sporcuları bünyesinde barındıran, milyonlarca taraftarı olan, büyük bir spor kulübü olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, başkan ve yönetim kuruluna çalışmalarında başarılar diledi.        

KOÇ

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç da, KKTC’de 2 tane Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği’nin bulunduğunu ve en yeni derneğin kuruluş yıl dönümü olduğunu ifade ederek, bu sebeple yapılacak baloya katılmak üzere ülkede bulunduklarını dile getirdi.

Koç, kabulden dolayı Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkür etti. 

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil ve Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Sertaç Bozatlı da hazır bulundu.

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