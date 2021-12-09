Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin düzenlediği “Güzel Sanatlar Yıl Sonu Sergisi”nde konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin ortaya çıkardığı bütün bu güzellikler dünya medeniyetine katkımızdır. Bütün ambargolara, izolasyonlara rağmen, dünyadan alan değil dünyaya veren bir noktadayız.”

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim elemanları ve sanatçıların eserlerinden oluşan “Güzel Sanatlar Yıl Sonu Sergisi”, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katılımıyla Yakın Doğu Sanat Müzesi Sergi Salonu’nda açıldı. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin 399'ncu sergisi olan “Güzel Sanatlar Yıl Sonu Sergisi”, 24 Aralık 2021 Cuma gününe kadar ücretsiz olarak gezilebilecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nden 15 öğretim elemanı ve sanatçının resim, heykel, seramik ve baskı resimlerinden oluşan 45 eserinin yer aldığı serginin açılışında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç birer konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: “Bütün bu güzellikleri dünya ile paylaşabilmek, dünyalı olabilmek; bizim hakkımızın da ötesinde dünya medeniyetine katkımızdır.”

Konuşmasına, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 399’uncu sergisinin açılışını yaptıklarını hatırlatarak başlayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Bu üretkenlik için sizleri tebrik etmek istiyorum. 400’üncü serginin açılışını da kaçırmayacağım. 20 Aralık’ta açılacak sergide de yine yanınızda olacağım” dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bir iftihar kaynağı olan Yakın Doğu Üniversitesi’nin ortaya çıkardığı bu güzelliklerin ülkeye büyük bir değer kattığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bazı sıkıntıları olabilir ancak ülkemizin bağrından her alanda böyle üretken bir üniversite çıkmıştır. Çünkü Kıbrıs Türk Toplumu her türlü yaratıcılığa her türlü üretime açıktır” ifadesini kullandı.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin yeni eserlerle donatılarak geçmişle gelecek arasında bir köprü kurulduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Binlerce yıllık bir tarihi olan Kıbrıs’ta bütün siyasi engellemelere rağmen ortaya konulan bu eserler, bütün dünyaya Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü’nden yükselen ‘biz varız, var olmaya devam edeceğiz’ haykırışı olarak görülmelidir” dedi. “Bizler sanatçı ruhluyuz, bizler evrenseliği yakalamış bir toplumuz. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin ortaya koyduğu eserler de bütün cesareti ve iradesiyle dünyaya işte bu mesajı veriyor” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Bütün bu güzellikleri dünya ile paylaşabilmek, dünyalı olabilmek; bizim hakkımızın da ötesinde dünya medeniyetine katkımızdır. Bütün ambargolara, izolasyonlara rağmen, dünyadan alan değil dünyaya katkı koyan bir noktadayız” ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Tatar, “Sizlerle birlikte bütün bu güzelliklerin ortaya çıkmasını sağlayan ve ilham yaratan Dr. Suat Günsel’e, bugünün Cumhurbaşkanı olarak bütün siyasiler adına ‘sizlerle ne kadar gurur duysak azdır’ demeyi de bir borç olarak görüyorum” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin pandemiye ve ekonomik sıkıntılara rağmen, geleceğe dair sahip olduğu yaratıcı vizyonuyla kendi değerlerini üretmeye devam ettiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı, “İşte bunun özgüveni ile hep beraber geleceğe yürümeye devam edeceğiz” dedi. Yakın Doğu Üniversitesi’nin yaklaşık 15 bin dünya üniversitesi arasında 488’inci sırada olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, “Bunlar, gurur veren büyük başarılardır. Ancak bu sıralama bugünümüzü gösteriyor. İnanıyorum ki Yakın Doğu Üniversitesi, bu azim ve kararlılıkla çok daha yükseklere doğru ilerlemeye devam edecektir” dedi.

Konuşmasını Güzel Sanatlar Yıl Sonu Sergisi’ne katkıda bulunan sanatçıları kutlayarak sonlandıran Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 20 Aralık’ta Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 400’üncü sergisinin açılışına da katılacağını bir kez daha yineledi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Yakın Doğu Üniversitesi, sadece kendisini ve ülkesini değil aynı zamanda uluslararası arenada Türk dünyasını da temsil etme bilinciyle çalışmaya ve üretmeye devam ediyor.”

Güzel Sanatlar Yıl Sonu Sergisi’nin açılışında konuşan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, tarihin her döneminde sınır tanımazlığı ile bilim, sanat ve teknolojinin ülkeleri her türlü sınırın ve sınırlamanın ötesine taşıdığını vurguladı. Prof. Dr. Şanlıdağ, “Varlık gösterdiği her alanda üstlendiği öncü rolü kararlılıkla sürdüren Yakın Doğu Üniversitesi; geleceği oluşturacak ilerlemenin en önemli parçaları olan bilimi, sanatı, kültürü, teknolojiyi geliştirirken, sadece kendisini ve ülkesini değil aynı zamanda uluslararası arenada Türk dünyasını da temsil etme bilinciyle çalışmaya ve üretmeye devam ediyor” ifadesini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education’ın yayınladığı Dünya Üniversiteleri Sıralaması 2022’de “mühendislik” ve “bilgisayar bilimleri” alanlarında dünyanın en iyi 250 üniversitesi arasında yer alarak ülke adına önemli bir başarı elde ettiğini vurgulayan Prof. Dr. Şanlıdağ, “Bu hafta içerisinde bir diğer yükseköğretim derecelendirme kurumu AD Scientific Index de dünyanın en iyi üniversitelerini sıraladı. Dünya genelinde 206 ülkeden 13.600 üniversitenin ülke, bölge ve dünya genelinde değerlendirildiği ‘Top Universities Ranking 2022’ listesinde, Yakın Doğu Üniversitesi dünya genelinde 488’inci olurken, KKTC üniversiteleri arasında birinci, Türkiye üniversiteleri arasında ise üçüncü sırada yer aldı” dedi.

Kıbrıs Türk toplumunun kültürünü ve tarihini yansıtan pek çok tarihi objeyi, zengin koleksiyonlarında aynı çatı altında toplayan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Surlariçi Şehir Müzesi, Kıbrıs Araba Müzesi, Günsel Sanat Müzesi ile Kıbrıs adasının 250 milyon yıla ulaşan jeolojik tarihini yansıtan kayaçlar ve adaya özgü binlerce bitki ve canlı türü örneklerini bir araya getiren Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi’nin bütün bölgeye ve dünyaya yayılan eşsiz bir sanat atmosferi oluşturduğunun altını çizen Prof. Dr. Şanlıdağ, “Çizdikleri vizyonla bizlere yol gösteren Kurucu Rektörümüz Sayın Dr. Suat Günsel Hocamıza; Mütevelli Heyeti Başkanımız Prof. Dr. Sayın İrfan Suat Günsel’e; sergiyi oluşturan sanatçılarımızın her birine ve bu anlamlı serginin açılışını yaptıkları için Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar’a bir kez daha teşekkür eder, saygılar sunarım” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Prof. Dr. Erdal Aygenç: “Müzeler, toplumun ve ülkenin sanatsal ve kültürel varlığının güçlenmesine, gelecek kuşakların bunlardan beslenmelerine olanak sağlar.”

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi sanatçı ve öğretim elemanları olarak Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için her ay bir karma sergi düzenlediklerini hatırlatan Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç, “Bu kez, Güzel Sanatlar Yıl Sonu Sergisi’nin açılışını gerçekleştirmek üzere bir aradayız; onurlandırdığınız için teşekkür ederiz” dedi. Meslektaşlarından Doç. Dr. Gökhan Okur'un “Daha önce hiç benzeri görülmemiş, kendinden sonrakilere kaynaklık eden, ilham olan eserlere ‘başyapıt’ denir. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Kıbrıs için bir başyapıttır” sözlerini aktaran Prof. Dr. Erdal Aygenç, “Değerli meslektaşım bu tespiti ile toplumun ve ülkenin sanatsal ve kültürel varlığının güçlenmesine, gelecek kuşakların bunlardan beslenmelerine müzelerin ne denli güçlü bir katkı sağlayacağına haklı bir vurgu yapıyor” dedi.

“Güzel Sanatlar Yıl Sonu Sergisi” küratörü Doç. Dr. Erdoğan Ergün'ün “Yaşanan hiçbir olumsuzluk sanatı ve sanatsal üretimi durduramaz, çünkü sanatsal üretim olmadan hayat olmaz. Bizler bütün olumsuzluklara rağmen sanatsal üretime devam ettik” sözlerine de vurgu yapan Prof. Dr. Erdal Aygenç, “Biz Yakın Doğu sanatçıları böylesi büyük bir hareket ve emsalsiz oluşumun içinde bulunmaktan gururluyuz, mutluyuz” ifadesini kullandı.