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SON DAKİKAAdana’da 4.9 büyüklüğünde deprem!

TC Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

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TC Merkez Bankası, politika faizini beklendiği gibi değiştirmeyerek yüzde 8,50'de tuttu. Karar metninde faizin deprem sonrası toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğu belirtildi.
TC Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Piyasaların yakından takip ettiği faiz kararı açıklandı.

Merkez Bankası mayıs ayı Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 8,50'de bıraktı.

EKONOMİSTLER NE BEKLİYORDU?

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinin yüzde 8,50'de sabit bırakılmasını bekliyordu.

ŞUBATTAN SONRA FAİZE DOKUNMADI

Merkez Bankası, depremin ardından şubat ayında faizde 50 baz puan indirime gitmişti. Mart ve nisan aylarındaki faiz kararlarında ise politika faizi oranı değiştirilmemişti.

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