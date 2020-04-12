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Tedavisi tamamlanan Boris Johnson, sağlık çalışanlarına teşekkür etti

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Tedavisi tamamlanan Boris Johnson, sağlık çalışanlarına teşekkür etti
Tedavisi tamamlanan Boris Johnson, sağlık çalışanlarına teşekkür etti

Koronavirüs’e yakalanarak geçtiğimiz günlerde Başbakanlık konutunda kendisini karantinaya alan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, durumunun kötüleşmesi üzerine 6 Nisan’da yoğun bakıma alınmıştı.

Yoğun bakımda 3 gece geçirmesinin ardından St. Thomas Hastanesi’nden taburcu edilen Johnson, İngiliz basınına yaptığı açıklamada Ulusal Sağlık Servisi çalışanlarına teşekkür etti.

Johnson, “Hayatımı onlara borçluyum. Ne kadar teşekkür etsem az” ifadelerini kullandı.

Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada ise Johnson’ın durumunun iyiye gittiği aktarılarak, “çok iyi ilerleme kaydetmeye devam ettiği” ifade edildi.

İngiltere’de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 875, toplam vaka sayısı ise 78 bin 991 olarak açıklandı.

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