Tepebaşı Lale Festivali insan seline sahne oldu !..

​​​​​​​Her yıl geleneksel olarak yapılmakta olan Tepebaşı (Yorgoz) Lale Festivali bu yılda gerçekleşti. Büyük bir katılıma sahne olan Tepebaşı Lale Festivalinde, yöresel yiyecek ve içeceklerin yanısıra, ülkeye ait el işleri halkın beğenisine sunuldu.

Festival alanı, halk tabiri ile kum atsan yere düşmeyecek kadar büyük bir kalabalığa sahne olurken, kurulan stantları görmek isteyen vatandaşların festival alanında yürümekte güçlük çektikleri gözlemlendi.

Hüseyin Kralın sunumu ile gerçekleşen Lale festivalinde, müzik eşliğinde eğlenen halkın, yöresel yiyecek ve Kıbrıs kültürünü yansıtan el işi işlemelere büyük rağbet gösterttikleri görüldü.

İki toplumlu halk dansları ekiplerinin gösterileri de büyük beğeni ile izlendi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Tufan Erhürman’ın da Tepebaşı’nda düzenlenen Lale Festivaline gittikleri ve halk ile sohbet ettikleri gözlemlendi.

Kıbrıslı Türklerin yanısıra Kıbrıslı Rumların da büyük ilgi gösterttikleri Tepebaşı (Yorgoz) Lale Festivaline katılanların arabalarını park edecek yer bulmakta zorlandıkları ve arabaların köyün oldukça uzağına park ettikleri görüldü.

Tepebaşı sakinleri, yaptıkları açıklamada, uzun yıllardır Lale Festivalini düzenliyoruz. Festivalimiz her zaman kalabalık oluyor. Ancak bu sene köyümüzde düzenlenen Lale Festivali, ilk defa bu kadar büyük kalabalığa sahne oldu. Stant kuranlar yaptıkları yöresel yiyecekleri tamamıyla satarken, Kıbrıslı Rumlar ile Maronitlerin de festivale ilgi göstertmesi ve otobüsler ile köyümüze gelmesi bizleri son derece memnun etti dediler.

Foto tepebaşı lale festivali