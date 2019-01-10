Theresa, yayınlanmadan önce DUP'un uzlaşma planını reddettiği için büyük Brexit darbesiyle karşı karşıya kaldı

DUP, Başbakan Theresa May'a envanterini verdi ve gözden geçirilmiş Brexit planlarını Çarşamba günü yayınlanmadan önce reddetti ve anlaşması önümüzdeki hafta parlamentodaki önemli oylamada başarısızlığa mahkum görünüyor.
Başbakan yardımcısı David Lidington, hükümetin DUP (Demokrat Sendikacı Partisi) - Tories'in Kuzey İrlanda müttefikleri - Brexit anlaşması hakkında The Mirror hakkındaki korkularını ele almak için “özel teklifler” sunacağını ilan etmişti.
Lidington, Stormont meclisinin herhangi bir değişikliğe karşı veto edeceği için Kuzey İrlanda’nın gelecekteki herhangi bir ilişkide AB kuralları tarafından yakalanmayacağını iddia etti.
Mayıs ayında hükümetin müttefikleri desteği olmadan DUP, Başbakan'ın anlaşması Salı günü Avam Kamarası oylamasında onay mührü alması pek mümkün görünmüyor. Mayıs ayındaki anlaşma konusundaki beş günlük tartışma Çarşamba öğleden sonra başlıyor.
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