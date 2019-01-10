Theresa, yayınlanmadan önce DUP'un uzlaşma planını reddettiği için büyük Brexit darbesiyle karşı karşıya kaldı

DUP, Başbakan Theresa May'a envanterini verdi ve gözden geçirilmiş Brexit planlarını Çarşamba günü yayınlanmadan önce reddetti ve anlaşması önümüzdeki hafta parlamentodaki önemli oylamada başarısızlığa mahkum görünüyor.

Başbakan yardımcısı David Lidington, hükümetin DUP (Demokrat Sendikacı Partisi) - Tories'in Kuzey İrlanda müttefikleri - Brexit anlaşması hakkında The Mirror hakkındaki korkularını ele almak için “özel teklifler” sunacağını ilan etmişti.