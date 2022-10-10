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Tom Cruise, uzay yürüyüşü yapan ilk erkek oyuncu olabilir

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Tom Cruise, son projesinin onaylanması halinde sinema tarihine geçebilir. Aksiyon filmlerinin aranılan yıldızı, uzayda film yapan ve uzay yürüyüşü gerçekleştiren ilk erkek oyuncu olabilir.
Tom Cruise, uzay yürüyüşü yapan ilk erkek oyuncu olabilir

Top Gun: Maverick ve Görevimiz Tehlike gibi yüksek gişeli filmlerin yıldızı Tom Cruise, yeni projesiyle hem sinema hem de bilim dünyasının dikkatini çekiyor.

Ünlü oyuncu, projenin onaylanması halinde uzayda yürüyüş yapan ilk erkek oyuncu olacak. Henüz ismi belli olmayan film için Geçmişi Olmayan Adam (The Bourne Identity) filminin yönetmeni Doug Liman ile görüşülüyor.

Universal Pictures Başkanı Donna Langley, BBC News’e verdiği bir röportajda, “Bence Tom Cruise bizi uzaya götürüyor. Böylece uzay istasyonunun dışında uzay yürüyüşü yapan ilk sivil olabilir. Tom’la geliştirilmekte olan harika bir projemiz var… Uzay İstasyonuna bir roket alıp çekim yapıyoruz” diye anlattı.

Langley ayrıca filmin hikayesi hakkında ayrıntılar da verdi. Uluslararası Uzay İstasyonunda çekim yapacaklarını belirterek, “Günü kurtarmak için uzaya giden bir karakteri içerecek. Bununla birlikte, hikayenin çoğu yeryüzünde geçecek” dedi.

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