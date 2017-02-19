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Tornaridis: “Akıncı’nın gösterdiği tepki abartılı”

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Tornaridis: “Akıncı’nın gösterdiği tepki abartılı”
DİSİ Meclis Grup Sözcüsü Nikos Tornaridis, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, son liderler görüşmesinde gösterdiği tepkinin “abartılı olduğunu” iddia ederek, hemen diyalog masasına dönmesi gerektiğini söyledi.

Alithia gazetesine söyleşi veren Tornaridis, Kıbrıs sorununun son zamanlarda geldiği halden endişe duyduğunu ve sorumluluk yükleme değil, özlü müzakere etme zamanı olduğunu vurguladı.

Habere göre, Tornaridis, dört özgürlük konusunda ise, Kıbrıs Türk tarafına, bu konunun Türkiye-AB ilişkileriyle ilgili olduğu ve Kıbrıs sorunuyla alakası bulunmadığı mesajını gönderdi.

Müzakerelerde yakalanan momentumun yavaş yavaş körelmeye başladığını kaydeden Tornaridis, Kıbrıs sorunu gibi ciddi sorunlarda, zamanlamanın hayati öneme sahip olduğundan bahsetti.

Tornaridis, ulvi hedefin yeniden birleşme olduğunu ve herkesin, bu doğrultuda çalışması gerektiğini de vurguladı.

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