Trump çılgına döndü: Eşi Melania’ya Dr. Öz suçlaması yaptı

ABD'de ara seçimlerde kritik bir dönemeç olan Pennsylvania için senatörlük yarışında ABD'nin eski başkanı Trump'ın desteklediği Dr. Mehmet Öz'ün hezimete uğraması sonrasında ABD medyasından yeni iddialar gelmeye başladı.

ABD’de merakla beklenen ara seçimlerde Cumhuriyetçilerden aday olan Dr. Mehmet Öz’ün Pennsylvania senatörlüğünün Demokrat rakibi John Fetterman’a kaybetmesi hem ülke basınında hem de uluslararası kamuoyunda gündem oldu.

ABD’nin eski başkanı Donald Trump’ın da bizzat desteklediği ve Öz’ün mitinglerine katıldığı süreçte, sandıkta kaybetmesinin Trump’ı deliye döndürdüğü iddia edildi. ABD medyasında yer alan haberlerde Trump’ın Öz’ün kaybetmesiyle birlikte çok öfkelendiği ve birçok isme suçlamalarda bulunduğu öne sürüldü.

Trump’ın seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra öfkeden deliye döndüğü iddia edildi.

Dr. Öz’ü desteklemesi konusunda kendisine baskı yapan kişilere karşı çok öfkeli olduğu öğrenilen Trump’ın özellikle eşi Melania’ya da tepki gösterdiği iddia edildi. ABD merkezli saygın gazete New York Times’ta yer alan haberde, “Trump, Cumhuriyetçilerin ülke genelinde başarısız bir performans sergilemesinden dolayı çok öfkelendi ve özellikle Pennsylvania’da Dr. Mehmet Öz’ü desteklemesi konusunda tavsiye verenleri suçladığı öğrenildi. Bu kişiler arasında Trump’ın eşi Melania da bulunuyor” denildi.

Senato’da çoğunluğu sağlamak için kritik bir dönemeç olan Pennsylvania’daki seçimler, Trump’ın 2024’te tekrar aday olmasının önünü açabilirdi. Trump ve çevresindekilere kolayca erişebilmesiyle tanınan New York Times muhabiri Maggie Haberman sosyal medya üzerinden, “Trump’a yakın kişiler eski başkanın Öz’ü destekleme konusunda kendisini cesaretlendiren herkesi suçluyor. Buna eşi de dahil. Bu kararın Melania’nın en iyi kararı olmadığını söylüyor” paylaşımını yaptı.

Öte yandan ABD medyasında yer alan haberlerde, Trump’ın 2024 yılındaki seçimlere adaylığını açıklaması için üzerinde bir baskı da olduğu kaydedildi. Trump’a yakın kişilerin eski başkanın adaylık açıklamasının tarihini değiştirmelerini istediği belirtildi. Trump’ın danışmanları ve kendisine yakın kişilerin tavsiyelerine uyup uymayacağı ise henüz bilinmiyor.