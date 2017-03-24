Trump yönetiminden İsrail'e yerleşim uyarısı

ABD ve İsrail'in üst düzey yetkilileri arasında 4 gün süren görüşmelerde, Amerikan tarafının ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail yerleşimleri konusundaki kaygılarını İsrailli delegelere ilettiği bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin başkenti Washington'da Amerikan ve İsrailli heyetlerin Gazze ve Batı Şeria'daki ekonomik duruma yönelik önlemleri görüşmek üzere 20-23 Mart tarihlerinde bir araya geldiği bildirildi.

ABD heyetinde Trump'ın Uluslararası Filistin-İsrail Barış Görüşmeleri Özel Temsilcisi Jason Greenbart ve Dışişleri yetkilileri ile Ulusal Güvenlik Konseyi üyelerinin bulunduğu belirtilen açıklamada, İsrail adına ise Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Özel Kalem Müdürü Yoav Horowitz, İsrail'in Washington Büyükelçisi Ron Dermer ve İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi temsilcilerinin müzakerelere katıldığı duyuruldu.

Açıklamada, "Görüşmelerin ana odağı Gazze ve Batı Şeria'daki ekonomik duruma yönelik Filistinlilere ekonomik potansiyellerini ortaya çıkarmasını sağlayacak anlamlı bir katkı sağlayacak spesifik tedbirleri görüşmekti." ifadesine yer verildi.

İsrail'in ABD'nin söz konusu bölgelerde elektrik ve su tedariki konusuyla ilgilenmesini memnuniyetle karşıladığı vurgulanan açıklamada, iki tarafın Gazze halkının yararlanabileceği tedbirlerin alınması konusunda mutabık kaldığı ve 2014 yılında Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilen Gazze'nin İnşası Konferansı'nda tüm tarafların verdiği vaatleri yerine getirmesi çağrısında bulundukları aktarıldı.