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Trump’ın Erdoğan’a mektubu Zaharova’ya soruldu: Diplomasi kitaplarına girecek cinsten

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ABD Başkanı Trump'ın 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği, Suriye'ye yönelik herhangi bir operasyonun başlatılmaması çağrısını içeren ve dili bakımından çokça konuşulan mektup, Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova’ya soruldu.
Trump’ın Erdoğan’a mektubu Zaharova’ya soruldu: Diplomasi kitaplarına girecek cinsten

ABD Başkanı Trump'ın 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği, Suriye'ye yönelik herhangi bir operasyonun başlatılmaması çağrısını içeren ve dili bakımından çokça konuşulan mektup, Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova’ya soruldu. Zaharova, mektubun yazım biçimi bakımından diplomasi kitaplarına girecek cinsten olduğunu söyledi.

Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı gün ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği ortaya çıkan mektup için Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’dan da yorum istendi.

Rusya’da yayın yapan NTV televizyonunun sorusunu yanıtlayan Zaharova, dili bakımından tartışma yaratan mektuba ilişkin olarak, “Bu mektup yazım biçimi, uluslararası diplomasi ya da uluslararası ilişkiler kitaplarına girecek. Ancak söz konusu biçim, Amerika Birleşik Devletleri’nin, onların siyasi sistemlerinin stili. Bu, onların partnerleriyle nasıl ilişki kurduklarının göstergesi” dedi.

Twitter açıklamalarını yapış biçimi ve kullandığı dil ile kendisini anlamaya çalışanları sık sık zorlayan Trump için bile ‘beklemedik’ bir stille yazılmış olan mektup Erdoğan'a hitaben, "Sert adamı oynama. Aptallık etme! Seni sonra arayacağım" gibi ifadeler içeriyordu.

 

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