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Trump’ın ‘hile iddiaları’ reddedildi: Tarihin en güvenli seçimiydi

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Trump’ın ‘hile iddiaları’ reddedildi: Tarihin en güvenli seçimiydi
Trump’ın ‘hile iddiaları’ reddedildi: Tarihin en güvenli seçimiydi

ABD’li seçim güvenliği yetkilileri, başkan Donald Trump’ın ‘seçimin hileli olduğunda dair iddialarını’ reddederek, 2020 başkanlık seçiminin ‘Amerikan tarihinde en güvenli seçim’ olduğunu söyledi.

Devlet kurumların ve seçim komitelerinin ortak açıklaması, Joe Biden’ın başkanlığını hala kabul etmeyen ve ‘2.7 milyon oyun silindiğini’ iddia eden Donald Trump’a karşı yapıldı.

İç Güvenlik Bakanlığı, ABD Seçim Yardım Komisyonu, eyalet düzeyindeki yetkililer ve oylama makinesi endüstrisi temsilcilerinden oluşan Seçim Altyapısı Hükümeti Koordinasyon Konseyi’nin ortak açıklamasında şu ifadeler yer alıyor: ”3 Kasım seçimleri Amerikan tarihindeki en güvenli seçimdi. Şu anda ülke genelinde seçim yetkilileri, sonucu kesinleştirmeden önce tüm seçim sürecini gözden geçiriyor ve iki kez kontrol ediyor. Seçimlerimizin süreciyle ilgili yanlış bilgilendirmeye yönelik pek çok temelsiz iddia ve fırsat olduğunu bilsek de, seçimlerimizin güvenliği ve bütünlüğüne son derece güvendiğimizden sizi temin edebiliriz ve siz de bunu yapmalısınız.”

Trump, kilit eyaletlerde bir dizi yasal zorluklar başlatmıştı ve seçim sonuçlarının yanlış olduğuna dair iddialar ortaya atmıştı.

Biden Arizona’yı da kazandı

Bütün bunların yanında BBC’nin bildirdiğine göre Joe Biden’ın Arizona’yı kazandığı kesinleşti. Demokrat aday, eyaletten gelen 11 temsilciyle temsilci sayısını 290’a çıkardı.

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