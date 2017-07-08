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Turhan, lağım atıklarının denize akıtıldığı iddialarını yalanladı

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Turhan, lağım atıklarının denize akıtıldığı iddialarını yalanladı
Kıbrıs Otelciler Birliği (KITOB) Başkan Yardımcısı ve Merit Crystal Cove Hotel Genel Müdürü Ercan Turhan, otellerin denizi kirlettiği ve lağım atıklarını denize akıttığı yönündeki haberleri yalanladı.

Kıbrıs Otelciler Birliği (KITOB) Başkan Yardımcısı ve Merit Crystal Cove Hotel Genel Müdürü Ercan Turhan, otellerin denizi kirlettiği ve lağım atıklarını denize akıttığı yönündeki haberleri yalanladı.

Turhan konuyla ilgili yazılı açıklamasında, bu konuda “asılsız ve eksik bilgi içeren” haber yaptığını iddia ettiği basın mensuplarını, ellerindeki somut bilgileri açıklamaya ve tüm otelleri zan altında bırakmamaya çağırdı.

“100 milyon dolarlara mal olan turistik tesislerin, lağımını denize akıtması, yani kendi ayağına kurşun sıkması söz konusu değildir. Otellerin arıtma tesisleri bulunmakta olup, tüm dünyada olduğu gibi, bu tesisler ile ilgili yasal izinler ilgili devlet dairelerinden (Çevre Dairesi) alınarak derin deşarj yapılmaktadır” ifadelerini kullanan Turhan şunları kaydetti:

“Arıtma tesisinden çıkan arıtılmış atık su, öncelikle bahçe sulama gibi işlerde kullanılmakta, kullanılmayan fazlalık bölümü ise derin deşarj izni paralelinde kıyıdan 600 metre açığa bırakılmaktadır. Deşarj edilen bu su arıtılmış bir sudur ve muhtevasında hiçbir kirlilik bulundurmaz. Her ay düzenli olarak bu sudan alınan numuneler devlet laboratuarlarında analiz edilir.”

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