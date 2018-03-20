Turizm Uzmanı Şerif Yenen DAÜ’de öğrencilerle buluştu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü ile DAÜ’den değerli akademisyenler ve uzmanların organizasyonuyla düzenlenen “6. Uluslararası Kariyer Haftası” etkinlikleri kapsamında DAÜ Turizm Fakültesi, Turizm Uzmanı, Seyahat Yazarı ve Turist Rehberi Şerif Yenen’i konuk etti.

DAÜ turizm öğrencileri ile bir araya gelen Yenen, “Turizm’de Yeni Eğilimler ve Turist Rehberleri’nin Rolü” konulu konferansta kendi deneyim ve tecrübelerini öğrenciler ile paylaştı. Yenen, teknoloji ve internetin insanların hayatına birçok değişiklik getirdiğini ve turist rehberleri ile acenteleri etkilediğini vurguladı. Bu değişimlerin daha da devam edeceğinin altını çizen Yenen, artık turistlerin kendilerine “Turist (‘Tourist)” olarak hitap edilmesini değil, “Gezgin (Traveler)” olarak hitap edilmesini tercih ettiklerini belirtti.

Şerif Yenen Kimdir?

Turizm uzmanı, seyahat yazarı, turist rehberi, film yapımcısı ve konuşmacı olan Şerif Yenen, Türkiye üzerine bir Türk tarafından yazılmış ilk gezi rehberi olan ingilizce “Turkish Odyssey” isimli kitabın yazarıdır. Önemli kısmı yurt dışındaki akademik çevrelere olmak üzere, Türkiye'nin tarihi, kültürü ve turizmi hakkında çeşitli konferanslar veren Şerif Yenen'in gezi rehberleri üniversitelerde ders kitabı veya kaynak eser olarak okutulmaktadır. Uluslararası dergi ve ulusal gazetelerde makaleleri ve köşe yazıları yayınlanan Yenen, 13 yıla yakın bir süre İstanbul Rehberler Odası Başkanlığı ve Türkiye Turist Rehberleri Birliği Başkanlığı görevini yürütmüş olup 4 yıl ise Dünya Rehberler Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlenmiştir.