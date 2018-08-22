  • BIST 90.186
  • Altın 233,293
  • Dolar 6,1028
  • Euro 6,9689
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKASaçlara zarar veren alışkanlıklar

Uber cinsel tacize uğradığını söyleyenlerle anlaştı: 1,9 milyon dolar tazminat ödeyecek

» »
Uber birden fazla cinsel taciz ve ayrımcılık suçlamasına karşılık uzlaşma yolunu seçerek bu suçlamaları yapanlara tazminat ödemeye karar verdi.
Uber cinsel tacize uğradığını söyleyenlerle anlaştı: 1,9 milyon dolar tazminat ödeyecek

Şirket anlaşmaya yakın olduğunu, cinsel tacize uğradığını söyleyen 56 mevcut ve eski çalışana 1,9 milyon dolar ödeyeceğini açıkladı.

Cinsel yönelimleri ve ırkları nedeniyle ayrımcılığa uğradığını söyleyerek toplu dava açan 485 kişiye ise kişi başı ortalama 11.000 dolar tazminat ödenecek.

Toplu dava Latin kökenli iki mühendis tarafından açılmış, mühendisler beyaz, Asyalı ve erkek iş arkadaşlarına göre daha az maaş aldıklarını söylemişlerdi.

İkili yasal süreci Ekim 2017'de başlatmış, ırkları ve cinsel yönelimleri nedeniyle ayrımcılık ve hasmane çalışma ortamıyla karşılaştıklarını savunmuştu.

Şirketin davacılarla uzlaştığı tazminat miktarının mahkeme tarafından da onaylanması gerekiyor. Bu süreçte davacılar miktara itiraz etme hakkına da sahip. Şu ana kadar itiraz eden kimse olmadı.

Konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan Uber, ödeyecekleri miktarın "adil, makul ve yeterli" olduğunu söyledi.

Çalışanların avukatlarından Jahan Sagafi, şirketin üç yıl boyunca insan kaynakları konusunda atacağı adımları takip etme haklarının da olacağını açıkladı.

Bu davanın dışında Uber ABD'li makamlar tarafından cinsel yönelim ayrımcılığına karşı soruşturuluyor. Uber'in insan kaynakları yöneticisi Liane Hornsey, ırk ayrımcılığı şikayetlerini nasıl ele aldığını inceleyen bir iç soruşturmanın sonucunda istifa etmişti.

Varılan anlaşma 6 Kasım'da ABD'nin California eyaletinde mahkemeye sunulacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Silahsızlanma Konferansının dönem başkanı Türkiye oldu20 Ağustos 2018 Pazartesi 17:20
  • Almanya 300 milyar dolar cari fazla verecek20 Ağustos 2018 Pazartesi 17:19
  • Türkiye'ye yardım önerisine koşullu destek20 Ağustos 2018 Pazartesi 17:18
  • Yunanistan artık kendi ayakları üzerinde duracak20 Ağustos 2018 Pazartesi 17:16
  • İsveç'in resmi Twitter hesabı Türk öğrenciye emanet20 Ağustos 2018 Pazartesi 15:28
  • Caminin yanındaki genelev hala açık20 Ağustos 2018 Pazartesi 12:21
  • "Türkiye saldırılmaz olabilmek için nükleer bombaya başvurabilir"20 Ağustos 2018 Pazartesi 11:31
  • Yunanistan'ın 8 yıldır süren ekonomik kurtarma programı sona erdi20 Ağustos 2018 Pazartesi 10:28
  • Almanya: Türk Lirası'ndaki değer kaybı Alman ekonomisi için risk20 Ağustos 2018 Pazartesi 09:01
  • Köpeğim öldüğü gün karar verdim19 Ağustos 2018 Pazar 18:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti