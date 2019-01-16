Üç çocuk oyun için girdikleri derin dondurucuda havasızlıktan öldü

ABD'nin Florida eyaletinde, bahçede atılı bir derin dondurucunun içinde sıkışan üç çocuk öldü.

Bir, dört ve altı yaşındaki çocukların dondurucuya oyun oynamak için girdikleri, üstlerine kapanan kapağı açamadıkları için havasızlıktan öldükleri belirtiliyor.

Baygın halde bulunan çocukların hastaneye kaldırıldıkları ancak kurtarılamadığı açıklandı.

Polis, cinayetten şüphelenilmediğini açıkladı.

'Anne, 10-15 dakika tuvalete gitti'

Yerel medyaya göre, bir yaşındaki kız çocuğuyla altı yaşındaki ağabeyi, Live Oak'taki evde büyükanneleriyle yaşıyordu. Çocukların dört yaşındaki arkadaşlarıyla, annesinin de aynı evde yaşadığı belirtiliyor.