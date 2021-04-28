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Uçağa arkadan biniş bulaş riskini artırıyor

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16 bin olası yolcu hareketinin dahil edildiği simülasyonla yapılan araştırmada uçağa binişlerin arkadan öne doğru yapılmasının Covid-19 riskini artırdığı görüldü.
Uçağa arkadan biniş bulaş riskini artırıyor

16 bin olası yolcu hareketinin dahil edildiği simülasyonla yapılan araştırmada uçağa binişlerin arkadan öne doğru yapılmasının Covid-19 riskini artırdığı görüldü.

Covid-19 tedbirleri kapsamında yolcular uçağa arkada oturanlardan başlayarak alınıyor, sonra öne doğru ilerleniyor.

Ancak Royal Society Open Science’da yayınlanan bir araştıma bulaşı azaltmak amaçlı başvurulan bu uygulamanın sanılanın aksine riski artığını ortaya koydu.

Aynı sıradaki yolcuların başüstü bagajlarına çantalarını koyarken kümelenmesinin riski artırdığı belirtildi.

Araştırma ekibinden ABD’deki University West Florida’dan bilgisayar bilimcisi Ashok Srinivasan’a göre uçuş esnasındaki bulaşların yaklaşık yüzde 25’i uçağa biniş sırasında gerçekleşiyor.

Enfekte olmuş bir kişinin yanında oturmaktansa ‘corona’ya yakalanmada en büyük risk biniş esnasında.

Araştırmada uçakta Covid-19 riskinin en az olduğu senaryolar da ele alındı.

Srinivasan en iyisinin rastgele biniş, tek bir bölge olduğunu belirtti. Orta koltuğu boş bırakmanın da daha iyi olduğunu belirten Srinivasan şunları söyledi: “Çantalara izin verilmemesi, önce pencere kenarının uçağa alınması uçağa biniş süreci için en iyi yöntemler. Her ne kadar uçakta enfeksiyon riski çoğu insanın düşündüğünden az da olsa havayolları sektörünün iddia ettiği kadar da az değil.”

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