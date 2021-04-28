Uçağın motoruna şans için bozuk para attı; uçuş iptal edildi

Çin'de GX Havayolları, bir yolcu "iyi şans için" kalkıştan önce uçağın motorlarından birine bozuk paralar attıktan sonra uçuşu iptal etmek zorunda kaldı.

Çin'de GX Havayolları, bir yolcu "iyi şans için" kalkıştan önce uçağın motorlarından birine bozuk paralar attıktan sonra uçuşu iptal etmek zorunda kaldı.

GX Havayolları, Weibo'dan yaptığı açıklamada havalimanı çalışanlarının uçuş öncesi teftişlerinde motorun altında bozuk paralar gördüklerini belirtti.

Times Now Digital'ın aktardığına göre 'Wang' soyadlı bir yolcu, uçağa doğru bozuk para attığını itiraf ettikten sonra polis tarafından gözaltına alındı.

Yetkililer "şans için" kırmızı bir kağıda sarılan 6 bozuk parayı bulsa da havayolu güvenlik için Weifang'dan Haikou'ya gidecek olan GX8814 numaralı uçuşu iptal etti.

Uçaktaki 150 yolcu da ertesi günkü uçuşlara alındı.

BBC'nin aktardığına göre 2019'da da ilk kez uçacak olan Lu Chao isimli bir yolcu motora bozuk para atmıştı. 10 gün gözaltında tutulan Chao, 17 bin 600 dolar para cezasına çarptırılmıştı.