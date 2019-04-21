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Ukrayna'da sandıktan açık ara farkla komedyen Zelenskiy çıktı

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Devlet başkanlığı seçiminin ikinci turuna giden Ukrayna'da sandık başı anketlerine göre komedyen Zelenskiy oyların yüzde 73'ünü alarak koltuğun sahibi Poroşenko'yu hezimete uğrattı.
Ukrayna'da sandıktan açık ara farkla komedyen Zelenskiy çıktı

Ukrayna'da Devlet Başkanlığı seçimleri sandık çıkış anketlerine göre Vladimir Zelenskiy, mevcut devlet başkanı Pyotr Poroşenko'yu büyük bir farkla geride bıraktı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı seçiminde ülke genelinde oy kullanma işlemi sona erdi. Ukrayna genelinde saat 18.00 itibarıyla açıklanan sandık çıkışı verilere göre başkanlık seçimleri yarışını komedyen Vladimir Zelenskiy açık ara ile önde götürüyor.

Ulusal sandık çıkış anketine göre, devlet başkanlığı için yapılan 2. tur oylamada oyuncu-komedyen Vladimir Zelenskiy yüzde 73.2 oy alarak liderliğe otururken, mevcut Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko ise aldığı yüzde 25.3 oy oranı ile ikinci oldu.

Demokratik Girişimler Vakfı Müdürü İrina Bekeşkina, yaptığı basın açıklamasında, "Zelenskiy oyların yüzde 73.2'sini, Poroşenko ise 25.3'ünü aldı" diye konuştu.

Poroşenko yenilgisini kabul etti ve önümüzdeki ay görevi bırakacağını açıkladı

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