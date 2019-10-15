  • BIST 95.086
  • Altın 280,479
  • Dolar 5,8875
  • Euro 6,4943
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Ülkemizde ciddi bir üretim planlaması yapılması gerekli

» »
LAÜ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Serhat Usanmaz, BM Gıda ve Tarım Örgütü’nün kuruluş tarihi olan 16 Ekim’in, her yıl “Dünya Gıda Günü” olarak kutlanmakta olduğunu belirterek, güne özel açıklamalarda bulundu.
Ülkemizde ciddi bir üretim planlaması yapılması gerekli

“FAO tarafından her yıl farklı bir tema çerçevesinde yapılan Dünya Gıda Günü etkinliklerinde, gıda üretimi, tüketimi ve gıda güvencesine ilişkin konular gündeme taşınarak küresel anlamda büyük önem arz eden açlık ve açlıkla mücadeleye dikkat çekilmeye çalışılmaktadır” diyen Usanmaz,  etkinliklerin bu yılki temasının, geçtiğimiz yılki sıfır açlık temasının bir sonraki aşaması olarak “Eylemlerimiz Geleceğimizdir. Sağlıklı Diyet : Sıfır Aç Bir Dünya İçin” şeklinde belirlendiğini ifade etti.

 

Küreselleşme ve kentleşmenin etkileri ile son yıllarda insanoğlunun beslenme alışkanlıklarında önemli ölçüde değişiklikler olmuştur

 

   Usanmaz, “FAO’dan yapılan açıklamaya göre, son yıllarda küreselleşme ve kentleşmenin etkileri ile insanoğlunun beslenme alışkanlıklarında önemli ölçüde değişiklikler olmuştur. Bundan önce daha çok mevsimlik, esas olarak bitki bazlı ve lif bakımından zengin yemeklerle beslenen insanoğlu rafine nişasta, şeker, yağ, tuz, işlenmiş gıdalar, et ve diğer hayvansal kaynaklı ürünler içeren gıdalara yönelim göstermiştir” diyerek, insanların artık evde yemek hazırlamak için daha az zaman harcadığını ve tüketicilerin, özellikle kentsel alanlarda, giderek artan bir şekilde süpermarketlere, hazır gıdalara ve paket servis restoranlarına güvendiğini ifade etti.

 

   Ülkemizde üretimi sınırlayan kaynakların başında su geliyor

 

   Ülkelerin bölgesel ve spesifik eylem planlarını hazırlayarak sürdürülebilir ve sağlıklı, üretim ve tüketime yönelmeleri gerekmekte olduğunu ve ülkemiz bağlamında düşünüldüğü zaman, ciddi bir üretim planlaması yapılması gerektiğini belirten Usanmaz, üretimin tüketici ihtiyaçları doğrultusunda planlanması gerektiğine vurgu yaptı. Bu noktada tüketicilere de görevler düştüğünü kaydeden Usanmaz, tüketici ihtiyaçlarının, tüketici isteklerinden önce geldiğini belirterek, artan nüfus ve azalan üretim kaynakları (örnek: su) düşünülerek dikkate alınması gerektiğine vurguladı. Ülkemizde üretimi sınırlayan kaynakların başında suyun geldiğine belirten Usanmaz, üretim planlamasının başta su kaynaklarına göre yapılması gerektiğini dile getirdi. Bu bağlamda LAÜ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Öğretim Üyeleri’nden Yrd. Doç. Dr. İbrahim Kahramanoğlu ve Yrd. Doç. Dr. Turgut Alas ile birlikte yaptıkları bir çalışmadan da bahseden Usanmaz, her bitkinin aynı miktarda meyve veya sebze üretimi için (örneğin 1 kg) ihtiyaç duydukları toplam su miktarlarının değiştiğine dikkat çekti. Usanmaz yaptığı açıklamada, çalışma bulgularından bazı örnekler vererek ülkemiz koşullarında 1 kg enginar üretimi için 219 litre, taze fasulye 437 litre, salatalık (serada) 29 litre, marul 34 litre, kavun 84 litre, bezelye 630 litre, patates (ilkbahar) 237 litre, çilek 125 litre, domates 260 litre, banana 301 litre, portakal 303 litre, nar 322 litre ve şeftali için 203 litre su kullanılması (yağmur veya sulama) gerektiğini bildirdi. Bu 13 sebze ve meyveden rahatlıkla görülebileceği gibi, aynı miktarda ürün için ihtiyaç duyulan su miktarının ciddi bir farklılık gösterdiğine vurgu yapan Usanmaz, Dünya Gıda Gününün bu yılki teması doğrultusunda “Eylemlerimiz Geleceğimizdir” diyerek, doğru temelde bir üretim/tüketim planlamasının şart olduğuna vurgu yaptı.

 

   Her bireyin yaşamak için beslenmek zorunda olduğunu hatırlatan Usanmaz, sürdürülebilir bir gıda üretimi ve arzı için, tüketim alışkanlıklarının da değişmesi gerektiğine vurgu yaparak bu yılki Dünya Gıda Günü temasının iyi anlaşılması gerektiğini işaret etti.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Zamanından önce çekilen süt dişleri çocuklarda konuşma ve beslenme gibi problemlere neden oluyor07 Ekim 2019 Pazartesi 16:06
  • LAÜ öğrencisinden uluslararası sempozyumda temsiliyet03 Ekim 2019 Perşembe 14:42
  • Yaşlılara yönelik profesyonel insan gücü yetiştirilmesi önemli01 Ekim 2019 Salı 17:31
  • ‘Kendi yıldızını yarat’ isimli ilk ders anlatımı yapıldı27 Eylül 2019 Cuma 14:24
  • Kültür turları ile KKTC’yi tanıma fırsatı yakaladılar26 Eylül 2019 Perşembe 14:42
  • LAÜ öğrencilerinden anlamlı projeler: Geri dönüşüm konusunda farkındalık yaratıldı25 Eylül 2019 Çarşamba 16:29
  • LAÜ Akademisyeni Günebak; gebelik diyabetinde beslenme tedavisi önemli24 Eylül 2019 Salı 16:02
  • Trafik Kazalarını Önleme Derneği LAÜ öğrencilerine Trafik Oryantasyon eğitimi verdi24 Eylül 2019 Salı 09:15
  • Kahvaltı etmeyen çocuklar derslere daha ilgisiz ve başarısız oluyorlar20 Eylül 2019 Cuma 15:00
  • Kaygı seviyesi yüksek ergen ve çocuklar için erken ve önleyici müdahaleler önemli18 Eylül 2019 Çarşamba 16:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti