  • BIST 4.054,67
  • Altın 983.823
  • Dolar 18.5587
  • Euro 18.3462
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

Ünlü oyuncu Tim Roth’un oğlu 25 yaşında yaşama veda etti

»
İngiliz ünlü oyuncu Tim Roth'un müzisyen oğlu genç yaşında kanserle mücadelesini kaybetti.
Ünlü oyuncu Tim Roth’un oğlu 25 yaşında yaşama veda etti

Rezervuar Köpekleri, Pulp Fiction ve Hateful Eight gibi Quentin Tarantino filmlerinin yanı sıra birçok Hollywood yapımında yer alan İngiliz aktör Tim Roth’un 25 yaşındaki oğlu Cormac Roth yaşamını yitirdi.

Bir süredir kanserle mücadele eden Cormac Roth’un 16 Ekim’de yaşamını yitirdiği duyuruldu.

roth-instagram.jpg

Roth’un Ekim ayında yaşama veda ettiği açıklandı.

2021 yılının Kasım ayında Cormac Roth’un kansere yakalandığı açıklanmıştı. Genç müzisyenin hastalık sebebiyle aşırı kilo kaybı yaşadığı ve işitme yetisinin de yarısını yitirdiği belirtilirken yapılan açıklamada, “Ailesinin kollarında huzur içinde yaşama veda etti. Son ana kadar esprilerine devam etti” denildi.

Cormac Roth, Instagram üzerinden yaptığı son paylaşımda, “Her zaman kaderinizi seçemezsiniz. Her zaman geleceğinizi seçemezsiniz. Unutmayın yaşam kısa, o yüzden yaşadığınız ve nefes aldığınız sürece sevdiğiniz şeyi yapın” mesajını yazmıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Julia Roberts: Doğum masraflarımı Martin Luther King Jr. ödedi31 Ekim 2022 Pazartesi 11:53
  • Elon Musk, Cadılar Bayramı kutlaması için “Drakula’nın şatosu”nu kiraladı30 Ekim 2022 Pazar 17:19
  • Tom Brady ve Gisele Bündchen boşandıklarını açıkladı29 Ekim 2022 Cumartesi 17:56
  • Efsane müzisyen Jerry Lee Lewis yaşamını yitirdi29 Ekim 2022 Cumartesi 10:14
  • Prens Harry’nin Anı Kitabı Ocak 2023’te Çıkacak28 Ekim 2022 Cuma 11:45
  • İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir dünya evine girdi27 Ekim 2022 Perşembe 20:13
  • Harry Potter yazarı JK Rowling’e bir destek de ünlü oyuncu Ralph Fiennes’ten geldi27 Ekim 2022 Perşembe 11:41
  • Meghan Markle ilk kez açıkladı: “Yüzde 43 Nijeryalıyım”26 Ekim 2022 Çarşamba 20:39
  • DC Studios’un yeni başkanları açıklandı26 Ekim 2022 Çarşamba 19:55
  • Gülşen’in yurt dışı yasağı kaldırıldı26 Ekim 2022 Çarşamba 16:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti